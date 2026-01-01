Trnavčania budú mať v roku 2026 k dispozícii prvé elektrobusy, novú polikliniku aj divadlo pre deti

Trnavčania sa v roku 2026 budú voziť novými elektrobusmi, po rokoch sa dostanú do obnovenej historickej budovy Prachárne a budú môcť navštíviť nové detské divadlo. Vďaka súkromnej investícii sa o nich postarajú lekári v novej poliklinike a mesto zavŕši obnovu areálov základných škôl. Trnavská univerzita dokončí v centre novostavbu auly Právnickej fakulty, ktorá bude svojim vzhľadom pripomínať kino Sloboda, ktoré tam pôvodne stálo.
Náročná rekonštrukcia
Po náročnej rekonštrukcii za takmer 5 miliónov eur sa vráti život do národnej kultúrnej pamiatky Pracháreň v absolútnom centre, ktorá dlhé roky chátrala. Po stavebnej stránke je rekonštrukcia dokončená, počas roka tam začne fungovať divadlo pre deti a na prízemí cukráreň.
V priebehu roka bude dokončená rekonštrukcia Emmerovej vily, ďalšej pamiatky v centre mesta, za viac ako 3,3 milióna eur. Počas celého roka bude prebiehať obnova verejných priestorov celého sídliska Linčianska za viac ako 12 miliónov eur. Naplánovaná je aj obnova ďalšieho sídliskového priestoru na Tehelnej ulici za 2,6 milióna eur.
Prebehne rekonštrukcia areálu ZŠ s MŠ A. Kubinu, po tejto dvojmiliónovej investícii bude mať Trnava obnovené areály všetkých deviatich základných škôl.
Prestavba priestorov
Dokončená bude prestavba priestorov pre mestskú políciu, nové priestory umožnia naplno využívať nový kamerový systém za 4 milióny eur.
Spoločnosť Arriva Trnava nasadí na linky mestskej dopravy 17 elektrobusov, čo je polovica všetkých autobusov mestskej dopravy v meste. Súkromný investor avizuje na jar otvorenie novej polikliniky v Trnave na Trstínskej ceste, kde ráta s desiatkami ambulancií.
Mesto Trnava má rozpracované aj viaceré ďalšie investície.