Silvester v Trnave bude už tradične bez mestského ohňostroja, deti budú mať na Trojičnom námestí diskotéku

Trnava organizuje v posledný deň roku 2025 v centre mesta len silvestrovský program pre deti. Žiadny ďalší program pred polnocou organizovaný nebude, rovnako ani novoročný ohňostroj platený z rozpočtu mesta. Nový rok môžu Trnavčania privítať 1. januára o 15:00 v Kostole sv. Jakuba na novoročnom koncerte Trnavského komorného orchestra pod vedením Alžbety Ševečkovej. V programe zaznejú diela Antonia Vivaldiho, Maxa Brucha a Edvarda Griega.
Na Nový rok tradične zaznejú na nábreží Dunaja v Bratislave delostrelecké salvy
Silvestrovský program pre deti na Trojičnom námestí v Trnave organizuje od 18:00 Mestské kultúrne stredisko – Zaži v Trnave. Bude tu detská diskotéka so známymi hitmi a viaceré prekvapenia. Trnava už roky neorganizuje ani polnočný ohňostroj, ani program na prelome rokov. Napriek tomu nebýva v posledný deň o polnoci v krajskom meste ticho, svetelné a zvukové efekty ani v tomto roku určite chýbať nebudú. Špeciálny dôvod na oslavu bude mať na Silvestra 28 Trnavčanov, ktorí majú v rodných listoch zapísané meno Silvester.
Posledný deň roku je možné vyjsť si spoločne do prírody. Už tradičným je vždy 31. decembra dopoludnia silvestrovský výstup zo Smoleníc na Záruby, najvyšší vrch Malých Karpát, v susednom Lošonci organizujú v tento deň výstup na Čiernu skalu, v obci Šterusy v okrese Piešťany pochod na Veľkú pec a tradíciu má aj silvestrovský výstup z Piešťan na Marhát v Považskom Inovci. Zo Suchej nad Parnou v okrese Trnava sa o 9:00 pôjde spoločne na Slepý vrch v katastri Dolných Orešian, ide o nenáročnú turistiku vhodnú aj pre deti.