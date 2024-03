Trnava musí na ceste za obhajobou Slovenského pohára prejsť cez Podbrezovú, Ružomberok vyzve v semifinále Lipany

Futbalisti treťoligového klubu ŠK Odeva Lipany nastúpia v semifinále Slovenského pohára 2023/2024 proti účastníkovi najvyššej súťaže MFK Ružomberok.

Víťaz posledných dvoch edícií FC Spartak Trnava si zmeria sily s FK Železiarne Podbrezová. Rozhodol o tom štvrtkový žreb v sídle Slovenského futbalového zväzu (SFZ) v Bratislave.

Ružomberok je favoritom

Ružomberčania, ktorí sa dosiaľ naposledy tešili z výhry v Slovenskom pohári v roku 2006, budú v dvojzápase proti Lipanom výrazným favoritom.

„S Lipanmi máme už skúsenosť z minulosti, vieme, že sa od nás očakáva postup. Chceli sme Trnavu, ale s tou sa snáď stretneme až 1. mája v Košiciach. V náš postup už nikto poriadne neveril, ale dokázali sme to. Sme v hornej šestke v lige a stále aj v hre o výhru v pohári,“ zhodnotil krátko po žrebe športový riaditeľ Ružomberka Erik Kendera pre oficiálny web SFZ.

Obhajca víťazstva v predchádzajúcich dvoch ročníkoch Slovenského pohára trnavský Spartak vyhral ostatné štyri vzájomné zápasy s Podbrezovou.

Lepšie ako proti Slovanu

„Lepšie hrať proti Podbrezovej ako Slovanu. Želal som si Lipany, ale zase je dobré, že sme sa vyhli Ružomberku. Lipany urobili veľkú vec postupom do semifinále, ale nemyslím si, že môžu ešte prejsť cez Ružomberok. My chceme ísť do finále a pozornosť koncentrujeme na seba. Cieľom je v lige skončiť čo najvyššie a uspieť v pohári. O odmenách pre hráčov za prípadný triumf sa budeme baviť neskôr,“ povedal pre web SFZ po žrebe majiteľ Spartaka Trnava Peter Macho.

Prvé semifinálové zápasy sa budú hrať na štadiónoch v Lipanoch a Trnave. O ich presným termínoch rozhodne riadiaci orgán súťaže po dohode s klubmi a vysielateľom.

Finále slovenského pohára sa bude hrať 1. mája 2024 od 15.00 h v Košickej futbalovej aréne.