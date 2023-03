Tri poslankyne žiadajú odsúdiť únosy detí z vojnových území na Ukrajine do Ruska, národnej rade predložia deklaráciu

Nezaradené poslankyne občiansko-demokratickej platformy – Monika Kozelová, Anna Mierna a Martina Brisudová predložia do Národnej rady SR deklaráciu na odsúdenie únosov detí z vojnových území Ukrajiny do Ruska. V tlačovej správe o tom informovala Petra Barineková z kancelárie poslankyne Kozelovej.

„Podľa údajov Národného informačného úradu Ukrajiny bolo deportovaných do Ruska 16 278 detí. To je počet, o ktorých vypátranie sa oficiálne zaujímajú ich blízki príbuzní. Podľa detského ombudsmana Ukrajiny sú ich stotisíce,“ uviedla Kozelová.

Deti zbavujú občianstva

Dodala, že údaje od otvorených zdrojov Ruskej federácie hovoria o 744-tisíc deportovaných občanoch Ukrajiny a podľa poslankyne z toho väčšinu tvoria deti.

„Po príchode na ruské územie sú deti do 14 rokov zbavované občianstva, dostávajú občianstvo ruské a následne sú umiestňované do rodín. Deti nad 14 rokov sú umiestňované do prevýchovných táborov,“ informovala Kozelová.

Zároveň uviedla, že deťom menia dátumy narodenia, aby ich nebolo možné vypátrať. „Priamo rozhodnutím Vladimíra Putina z roku 2022 dostávajú rodiny odmenu za ich osvojenie,“ dodala poslankyňa.

Podporujú dodanie MiGov

Poslankyňa Anna Mierna tvrdí, že poslanie stíhačiek MiG-29 na Ukrajinu podporujú. „Priamo na Ukrajine sme sa stretli s tými, ktorých budú naše lietadlá ochraňovať. Počas našej návštevy sme zažili niekoľko raketových útokov a je úplne namieste, aby slovenské migy slúžili pri obrane Ukrajiny a jej obyvateľov,“ uviedla Mierna.

Poslankyňa Martina Brisudová informovala, že na Ukrajine navštívili i centrum, ktoré pomáha znásilňovaným a mučeným ukrajinským ženám.

„Bolo pre mňa cťou vidieť, že medzi vlajkami krajín, ktoré pomáhajú centrám pre ženské vojnové obete, visí aj tá slovenská. Z Fondu podpory Slovensko poslalo 110-tisíc eur na rozvoj takýchto centier,“ uzavrela Brisudová.