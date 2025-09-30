Trh kože sa uskutoční už o necelý mesiac – 9. ročník prinesie odborné prednášky, diskusie aj bezplatné vyšetrenia znamienok

Tento rok sa podujatie koná výlučne v Nivy centre v Bratislave, a to v sobotu 25. októbra 2025 od 10.00 do 18.00 h.
Trh kože si dlhodobo získava veľký záujem verejnosti. V roku 2024 podujatie navštívilo približne 1 900 ľudí a v poradniach bolo vyšetrených až 1 200 materských znamienok v troch mestách. Odborný program sledovali mnohí diváci aj online a do diskusií sa aktívne zapájali pacienti, lekári aj zdravotné poisťovne.
„Za deväť rokov a dokonca aj počas pandemických mesiacov sme sa snažili udržať kontinuitu podujatia. Veríme, že aj čo i len jeden pacient s vážnym kožným ochorením, ktorého sa nám podarí zachytiť počas soboty, je úspechom. Každá včasná liečba a diagnostika má zmysel – a to je cieľom Trhu kože: informovať ľudí a naučiť ich, že samovyšetrovanie a zodpovedný prístup sú základom zdravého života,“ uviedla Mgr. Lele Tarbuk Zemanová, riaditeľka a zakladateľka Trhu kože.
Aj tento rok sa návštevníci môžu tešiť na bohatý odborný program – prednášky a diskusie s poprednými dermatológmi a odborníkmi, ktoré budú prebiehať na hlavnom pódiu a zároveň sa budú vysielať online cez sociálne siete Trhu kože.
Témy tohto ročníka zahŕňajú:
- atopickú dermatitídu a jej dlhodobé zvládanie,
- akné a moderné terapeutické prístupy,
- rakovinu kože a význam včasnej diagnostiky,
- prevenciu kožných ochorení a starostlivosť o pokožku,
- význam kúpeľnej liečby v dermatológii,
- a ďalšie aktuálne témy z oblasti zdravia a krásy pokožky.
Tradične budú pripravené aj diskrétne poradne na vyšetrenie materských znamienok, ktoré patria medzi najvyhľadávanejšie aktivity Trhu kože. Na vyšetrenie je možné sa prihlásiť vopred cez online formulár na stránke 👉 www.trhkoze.sk.
Okrem odborného programu sa návštevníci môžu zapojiť aj do preventívnych zdravotných aktivít v spolupráci so zdravotnými poisťovňami, lekárňami či kúpeľmi, pripravené budú aj vyšetrenia pokožky hlavy.
Podujatie sa koná pod odbornou záštitou Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti a zúčastnia sa ho desiatky kožných lekárov aj ďalších špecialistov.
Trh kože je miestom, kde sa spája vzdelávanie, prevencia a odborné poradenstvo pre širokú verejnosť. Organizátori veria, že aj deviaty ročník osloví ľudí, ktorí chcú urobiť niečo pre svoje zdravie a získať overené informácie od odborníkov.
