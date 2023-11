Trestné oznámenie ministra vnútra ohľadom čurillovcov považuje Kubina za právny nezmysel, prekvapený však nie je 

Trestné oznámenie pre poskytnutie ochrany oznamovateľov príslušníkom Národnej kriminálnej agentúry okolo Jána Čurillu, ktoré podal minister vnútra Matúš Šutaj Eštok, považuje advokát „čurillovcov“ Peter Kubina za právny nezmysel a za ďalší pokus o nátlak na nezávislé inštitúcie ochrany práva.

Nikoho v jeho pozícii „nebetónuje“

Ako ďalej napísal na sociálnej sieti, títo policajti oznámili a vypovedali ako svedkovia o trestnej činnosti, ktorej sa sami stali obeťami pre výkon svojho povolania. Zároveň podľa Kubinu netreba zabúdať ani na to, že ako prvá z polície žiadala a aj dostala túto ochranu vyšetrovateľka policajnej inšpekcie Diana Santusová, a to od Krajskej prokuratúry Bratislava.

„Prečo je to tak? Pretože status chráneného oznamovateľa nikoho v jeho pozícii ‚nebetónuje‘. Tento status je iba súčasťou zákonného mechanizmu bŕzd a protiváh, ktorý umožňuje, aby nezávislá inštitúcia (v tomto prípade Úrad na ochranu oznamovateľov) mohol objektívne posúdiť, či personálny rozkaz vydaný ministrom vnútra nie je aktom pomsty za oznámenie protispoločenskej činnosti, tzv. odvetným opatrením,“ vysvetlil Kubina.

Legitímne a zákonné dôvody

Ako ďalej uviedol, ochrana oznamovateľa nebráni ministrovi postaviť dotknutých policajtov mimo služby alebo ich aj prepustiť, ak má na taký postup legitímne a zákonné dôvody.

„Bráni mu len v tom, aby ich postavil mimo služby alebo vyhodil z pomsty,“ zdôraznila advokát.

Objektívne a nezávislé rozhodovanie

Ministrovi vnútra stačí v tejto súvislosti podľa Kubinu preukázať, že personálny rozkaz o dočasnom pozbavení štátnej služby nie je aktom pomsty za oznámenie protispoločenskej činnosti.

„Má na to k dispozícii štandardné správne konanie pred úradom v trvaní do 30 dní. Ak by to minister pred úradom preukázal, úrad by súhlas udelil presne tak, ako to urobil už v mnohých prípadoch iných žiadostí iných zamestnávateľov. Predsedníčka úradu vo svojich verejných vyjadreniach k tejto téme potvrdila, že počas doterajšej existencie úradu tento úrad udelil zamestnávateľom predchádzajúci súhlas s úkonmi voči chráneným oznamovateľom približne v polovici prípadov, ktoré mal na stole,“ uviedol Kubina.

Úrad teda podľa neho ani zďaleka nevyhovel všetkým chráneným oznamovateľom. „To svedčí skôr o objektívnom a nezávislom rozhodovaní než o betónovaní ľudí v ich pozíciách,“ skonštatoval advokát.

Byť prekvapený nie je namieste

Podľa Kubinu to, že minister sa na úrad so žiadosťou o predchádzajúci súhlas ani len neobrátil, sa za súčasných okolností nedá vykladať inak než priznanie neschopnosti preukázať, že personálne rozkazy sú odvetnými opatreniami práve kvôli tomu, čo títo policajti oznámili a o čom vypovedajú.

„Napokon, pomsta týmto policajtom bola ohlasovaná roky dopredu a opakovane, čo si všimla prokuratúra aj súdy, takže byť prekvapený nie je namieste,“ dodal Kubina.