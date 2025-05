Trestnú vec prokurátora Šúreka a policajtov naďalej dozoruje banskobystrická prokuratúra

Krajská prokuratúra v Banskej Bystrici v tejto trestnej veci týkajúcej sa prokurátora Michala Šúreka a policajtov bývalej Národnej kriminálnej agentúry na základe opatrenia generálneho prokurátora naďalej dozorovou prokuratúrou. Ako sa ďalej uvádza v stanovisku Generálnej prokuratúry SR, nie je pravdou, že si prokurátorka generálnej prokuratúry Katarína Habčáková sama sebe pridelila danú trestnú vec.

„Dohľadová prokurátorka generálnej prokuratúry konala striktne v súlade so zákonom a zákonnými oprávneniami, keď reagujúc na námietky dozorových prokurátorov proti jej pokynu, rozhodla o sťažnostiach obvinených proti uzneseniu o vznesení obvinenia,“ zdôraznila generálna prokuratúra.

Na vec upozornil advokát

Právny zástupca obvinených policajtov Jána Čurillu a Pavla Ďurku, expolicajta Ľubomíra Daňka a prokurátora Michala Šúreka Peter Kubina na sociálnej sieti napísal, že začiatkom mája vydala prokurátorka generálnej prokuratúry Katarína Habčáková pokyn, ktorým odňala vec z dozoru prokurátorom Krajskej prokuratúry Banská Bystrica a pridelila ju do dozoru sama sebe, aby mohla o sťažnostiach obvinených voči obvineniu rozhodnúť tak, ako ona chce.

„Keďže prokurátorka Habčáková nie je žiaden nepopísaný list, situáciu čítame nasledovne: Dozoroví prokurátori zamýšľali obvinenie na základe sťažnosti zrušiť, čo by bol postup v súlade so zákonom a dôkazmi. Prokurátorka Habčáková ich však pokynom nútila za každú cenu a bez ohľadu na zákon i dôkazy, aby sťažnosť zamietli a obvinenie podržali. Im sa to bridilo a nechceli konať v rozpore so zákonom a dôkazmi, a preto pokyn odmietli splniť. Prokurátorka Habčáková im prípad následne odňala a pridelila ho sama sebe. A ako vieme z minulosti, ona nemá problém rozhodnúť aj v rozpore s právoplatným rozhodnutím súdu,“ uviedol Kubina.

Prokurátorov sa zastali kolegovia

Prokurátorka Habčáková podľa Denníka N odňala spis prípadu prokurátorom z Banskej Bystrice po tom, ako od prokurátorov žiadala predložiť stanovisko o ich zamýšľanom procesnom postupe. V tejto súvislosti sa podľa denníka banskobystrických prokurátorov zastali prokurátori Lucia Bizoňová, Bohdan Čelovský, Alexander Fenik, Rastislav Hruška, Matej Izakovič, Martina Kellerová, Vladimír Kuruc, Peter Kysel, Daniel Lipšic, Ladislav Masár, Ján Mihal, Peter Mikuláš, Tomáš Niňaj, Ondrej Repa a Vasil Špirko.

„Ich postoj a odvaha je dôkazom toho, že väčšina prokurátorov v Slovenskej republike chce vykonávať svoju mimoriadne náročnú prácu čestne, zákonne a nezávisle,“ uviedli prokurátori v stanovisku.