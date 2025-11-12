Tréner Tuchel rázne varoval Bellinghama, že o miesto v základnej zostave pre MS 2026 bude musieť tvrdo bojovať

Tréner anglickej futbalovej reprezentácie Thomas Tuchel upozornil Judea Bellinghama, že ho čaká tvrdý boj o miesto v základnej zostave pre budúcoročné majstrovstvách sveta v Severnej Amerike.
Dvadsaťdvaročný stredopoliar sa vrátil do národného tímu pred novembrovými kvalifikačnými zápasmi proti výberom Srbska a Albánska po tom, čo v októbri nútene pauzoval kvôli rekonvalescencii po operácii ramena.
Tuchel priznal, že Morgan Rogers z Aston Villy, ktorý exceloval počas Bellinghamovej neprítomnosti, vytvára zaujímavú konkurenciu. „Namiesto toho, aby sme hľadali miesto pre najlepších hráčov, je lepšie dať každého na jeho najlepšiu pozíciu a vytvoriť súťažné prostredie. Sú to priatelia, nie nepriatelia, rešpektujú sa a bojujú o rovnakú pozíciu. Môžu hrať spolu, ale v inom systéme a teraz nie je čas meniť štruktúru,“ povedal tréner.
Bellingham sa vrátil po tom, čo sa kouč Tuchel musel na začiatku sezóny ospravedlniť za svoje poznámky o jeho správaní na ihrisku. Tréner tiež povolal Phila Fodena, ktorého predtým vynechal z posledných troch nominácií.
„Je príjemné mať ich späť, panuje dobrá atmosféra a všetci sú radi, že sú tu. Očakávam, že sa okamžite zapoja do tímu a budú prispievať. Štandardy sú jasné,“ povedal Tuchel.
Anglicko si už zabezpečilo postup na MS víťazstvom 5:0 nad Lotyšskom. Pod Tuchelom vyhrali Angličania sedem z ôsmich zápasov, vrátane šiestich kvalifikačných bez inkasovaného gólu.
Po novembrových stretnutiach má tréner ešte dve prípravné stretnutia pred zverejnením nominácie na MS. „Snažíme sa budovať silné puto, energiu, tím a súťaž, kde každý vie, že ak zlyhá, príde niekto iný,“ dodal.