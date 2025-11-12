Tréner Tuchel rázne varoval Bellinghama, že o miesto v základnej zostave pre MS 2026 bude musieť tvrdo bojovať

Thomas Tuchel zdôraznil, že Jude Bellingham a Morgan Rogers zvedú priateľský súboj o pozíciu. Nemá ísť podľa neho o nenávisť.
Peter Mráz
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Jude Bellingham
Angličan Jude Bellingham bojuje o loptu s Lotyšom Aleksejsom Saveljevsom počas kvalifikačného zápasu o postup na MS 2026 medzi Anglickom a Lotyšskom na štadióne Wembley v Londýne, pondelok 24. marca 2025. Foto: SITA/AP
Veľká Británia Futbal Futbal z lokality Veľká Británia

Tréner anglickej futbalovej reprezentácie Thomas Tuchel upozornil Judea Bellinghama, že ho čaká tvrdý boj o miesto v základnej zostave pre budúcoročné majstrovstvách sveta v Severnej Amerike.

Dvadsaťdvaročný stredopoliar sa vrátil do národného tímu pred novembrovými kvalifikačnými zápasmi proti výberom Srbska a Albánska po tom, čo v októbri nútene pauzoval kvôli rekonvalescencii po operácii ramena.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Tuchel priznal, že Morgan Rogers z Aston Villy, ktorý exceloval počas Bellinghamovej neprítomnosti, vytvára zaujímavú konkurenciu. „Namiesto toho, aby sme hľadali miesto pre najlepších hráčov, je lepšie dať každého na jeho najlepšiu pozíciu a vytvoriť súťažné prostredie. Sú to priatelia, nie nepriatelia, rešpektujú sa a bojujú o rovnakú pozíciu. Môžu hrať spolu, ale v inom systéme a teraz nie je čas meniť štruktúru,“ povedal tréner.

Bellingham sa vrátil po tom, čo sa kouč Tuchel musel na začiatku sezóny ospravedlniť za svoje poznámky o jeho správaní na ihrisku. Tréner tiež povolal Phila Fodena, ktorého predtým vynechal z posledných troch nominácií.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

„Je príjemné mať ich späť, panuje dobrá atmosféra a všetci sú radi, že sú tu. Očakávam, že sa okamžite zapoja do tímu a budú prispievať. Štandardy sú jasné,“ povedal Tuchel.

Anglicko si už zabezpečilo postup na MS víťazstvom 5:0 nad Lotyšskom. Pod Tuchelom vyhrali Angličania sedem z ôsmich zápasov, vrátane šiestich kvalifikačných bez inkasovaného gólu.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Po novembrových stretnutiach má tréner ešte dve prípravné stretnutia pred zverejnením nominácie na MS. „Snažíme sa budovať silné puto, energiu, tím a súťaž, kde každý vie, že ak zlyhá, príde niekto iný,“ dodal.

Viac k osobe: Jude BellinghamThomas Tuchel
Firmy a inštitúcie: Anglická Futbalová asociácia (FA)
Okruhy tém: Anglická futbalová reprezentácia Kvalifikácia o postup na MS vo futbale 2026 MS vo futbale 2026
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk