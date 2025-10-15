Tuchel s úsmevom prijal vtipné pokriky anglických fanúšikov po triumfe nad Lotyšskom a postupe na MS

Tréner Anglicka ocenil britský humor a zdôraznil dôležitosť podpory fanúšikov pred svetovým šampionátom.
Peter Mráz
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Thomas Tuchel
Bývalý tréner Chelsea Thomas Tuchel kričí na hráčov počas futbalového zápasu E-skupiny Ligy majstrov medzi Dinamom Záhreb a Chelsea na štadióne Maksimir v chorvátskom Záhrebe. Foto: Archívne, SITA/AP
Veľká Británia Futbal Futbal z lokality Veľká Británia

Tréner anglickej futbalovej reprezentácie Thomas Tuchel s úsmevom prijal vtipné pokriky od anglických fanúšikov, ktorí reagovali na jeho kritiku atmosféry počas minulotýždňového prípravného zápasu proti Walesom na londýnskom štadióne Wembley.

Angličania v utorok zdolalo výber Lotyšska 5:0 a ako prvý európsky výber si zaistili miestenku na budúcoročných majstrovstvách sveta v USA, Kanade a Mexiku.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Priaznivci „Albionu“ počas duelu v Rige skandovali „Spievame, kedy chceme“ a „Sme pre teba dosť hluční?“

Tuchel na to reagoval slovami: „Dostal som dnes trochu pokrikov, takmer pri každej piesni v prvom polčase. Beriem to s humorom. Mali na to dôvod po mojich posledných komentároch, takže je to fér.“

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Tréner zdôraznil, že podpora fanúšikov je kľúčová, keďže Anglicko sa snaží získať prvú veľkú trofej od roku 1966. „Je to veľmi dôležité. Podpora v Srbsku bola skvelá a sme si istí, že na MS v Amerike bude ešte lepšia. Potrebujeme to. Je to rozdiel, keď hráči alebo tréneri vidia fanúšikov spievať za tím. Chceme ich urobiť hrdými a šťastnými,“ poznamenal Tuchel.

Anglicko má po šiestich víťazstvách v K-skupine náskok siedmich bodov pred reprezentáciou Albánska, na oba tímy čakajú už len dva zápasy.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Žreb základných skupín MS 2026 sa uskutoční 5. decembra vo Washingtone.

Viac k osobe: Thomas Tuchel
Firmy a inštitúcie: Anglická Futbalová asociácia (FA)FIFA Medzinárodná futbalová federácia
Okruhy tém: Anglická futbalová reprezentácia Kvalifikácia o postup na MS vo futbale 2026 MS vo futbale 2026
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk