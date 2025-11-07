Návrat Bellinghama a Fodena do futbalovej reprezentácie Anglicka. Albión už ma istý postup na MS 2026

Tréner anglickej futbalovej reprezentácie Thomas Tuchel povolal do národného tímu pre novembrové stretnutia kvalifikácie o postup na MS 2026 v Kanade, Mexiku a USA aj Juda Bellinghama a Phila Fodena. Angličania už majú istú miestenku pre svetový šampionát.
Foden a Haaland strelili góly pri triumfe Manchestru City nad Dortmundom
Bellingham chýbal v októbrovej nominácii, keďže sa zotavoval po operácii ramena, no teraz sa opäť zapojí do tímu. Foden sa do reprezentácie vracia prvýkrát od marca, keď absolvoval prvý zraz pod vedením Tuchela.
Medzi 25 nominovanými je aj Alex Scott z Bournemouthu, ktorý je najsledovanejším nováčikom, okrem neho v najcennejšom drese ešte nehrali ani Nico O’Reilly a Jarell Quansah.
Do tímu sa vrátili aj Adam Wharton a Nick Pope, zatiaľ čo Morgan Gibbs-White, Ruben Loftus-Cheek, Myles Lewis-Skelly, James Trafford a Ollie Watkins vypadli z nominácie.
Tuchel s úsmevom prijal vtipné pokriky anglických fanúšikov po triumfe nad Lotyšskom a postupe na MS
Tuchel sa rozhodol nepozvať Jacka Grealisha, ktorý je na hosťovaní v Evertone. Pozvánku nedostal ani Trent Alexandra-Arnold z Realu Madrid.
Anglicko zakončí K-skupinu K zápasmi proti Srbskom na londýnskom štadióne Wembley 26. októbra a o tri dni neskôr sa predstaví v Albánsku.