Návrat Bellinghama a Fodena do futbalovej reprezentácie Anglicka. Albión už ma istý postup na MS 2026

Tréner Thomas Tuchel nominoval dovedna 25 hráčov, medzi nimi aj nováčikov Alexa Scotta, Nica O’Reillyho a Jarella Quansaha.
Peter Mráz
Redaktor športovej redakcie
Thomas Tuchel
Bývalý tréner Chelsea Thomas Tuchel kričí na hráčov počas futbalového zápasu E-skupiny Ligy majstrov medzi Dinamom Záhreb a Chelsea na štadióne Maksimir v chorvátskom Záhrebe. Foto: Archívne, SITA/AP
Veľká Británia Futbal Futbal z lokality Veľká Británia

Tréner anglickej futbalovej reprezentácie Thomas Tuchel povolal do národného tímu pre novembrové stretnutia kvalifikácie o postup na MS 2026 v Kanade, Mexiku a USA aj Juda Bellinghama a Phila Fodena. Angličania už majú istú miestenku pre svetový šampionát.

Bellingham chýbal v októbrovej nominácii, keďže sa zotavoval po operácii ramena, no teraz sa opäť zapojí do tímu. Foden sa do reprezentácie vracia prvýkrát od marca, keď absolvoval prvý zraz pod vedením Tuchela.

Medzi 25 nominovanými je aj Alex Scott z Bournemouthu, ktorý je najsledovanejším nováčikom, okrem neho v najcennejšom drese ešte nehrali ani Nico O’Reilly a Jarell Quansah.

Do tímu sa vrátili aj Adam Wharton a Nick Pope, zatiaľ čo Morgan Gibbs-White, Ruben Loftus-Cheek, Myles Lewis-Skelly, James Trafford a Ollie Watkins vypadli z nominácie.

Tuchel sa rozhodol nepozvať Jacka Grealisha, ktorý je na hosťovaní v Evertone. Pozvánku nedostal ani Trent Alexandra-Arnold z Realu Madrid.

Anglicko zakončí K-skupinu K zápasmi proti Srbskom na londýnskom štadióne Wembley 26. októbra a o tri dni neskôr sa predstaví v Albánsku.

