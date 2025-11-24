Eze hetrikom rozhodol o drvivej výhre Arsenalu nad Tottenhamom

Stredopoliar Eberechi Eze z anglického futbalového klubu Arsenal Londýn sa zaskvel brilantným hetrikom a pomohol svojmu mužstvu k jednoznačnému triumfu 4:1 nad Tottenhamom Hotspur v nedeľňajšom severolondýnskom derby, čím si upevnil pozíciu lídra Premier League 2025/2026.
Arsenal vedený trénerom Mikelom Artetom bol proti nervóznemu Tottenhamu jasne lepší. Leandro Trossard a Eze sa presadili už v prvom polčase duelu na Emirates Stadium. Eze, ktorý v lete odmietol Tottenham a prestúpil do Arsenalu, následne dvakrát skóroval aj v druhom polčase.
Richarlison síce znížil na priebežných 1:3 nádherným gólom z diaľky, no to bolo všetko, čo Tottenham dokázal. Arsenal má tak šesťbodový náskok na čele tabuľky. „Bol to len štvrtý hattrick v severolondýnskom derby po Tedovi Drakeovi, Terrym Dysonovi a Alanovi Sunderlandovi,“ pripomenuli komentátori. „Eze predviedol svoj najlepší výkon od prestupu za 60 miliónov libier z Crystal Palace,“ zdôraznili experti.
„The Gunners“ sú v ostatných siedmich severolondýnskych derby nezdolaní a na domácom štadióne prehrali s Tottenhamom len raz za ostatných 33 zápasov. „Kanonieri“ predĺžili svoju sériu bez prehry na súťažných 15 zápasov a využili zaváhanie Manchestru City, ktorý prehral 1:2 s Newcastlom United.