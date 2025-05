Tréner Tottenhamu je po triumfe v EL hladný po ďalších úspechoch. Postecoglou: O mojej budúcnosti rozhodne klub - VIDEO, FOTO

Víťazmi Európskej ligy 2024/2025 sa stali futbalisti londýnskeho Tottenhamu Hotspur, ktorí vo finále v španielskom Bilbau zdolali iný anglický klub Manchester United 1:0. Súboj dvoch účastníkov Premier League rozhodol Brennan Johnson gólov v závere prvého polčasu.

United síce mali loptu častejšie na svojich kopačkách, mali viac striel aj šancí, no recept na defenzívu súpera nenašli.

Tréner Tottenhamu Ange Postecoglou po finálovom triumfe vyjadril veľkú túžbu nadviazať na tento úspech, hoci jeho budúcnosť v klube je stále neistá. Spurs ukončili 17-ročné čakanie na medzinárodný úspech, získali totiž prvú európsku trofej od roku 1984.

„Som veľmi hladný po ďalších úspechoch. Máme naozaj mladý tím a môžete im rozprávať o úspechu, ale kým ho nezažijú, nie je to skutočné. Stále cítim, že je pred nami veľa práce a myslím si, že je to celkom zrejmé – ale nie až toľko, ako si ľudia myslia. Ľudia môžu hovoriť o našich 20 ligových prehrách a o tom, kde sme, ale nechápu, čo sa tu snažíme vybudovať. Dnešok môže byť skvelou platformou, na ktorej môžeme stavať,“ povedal Postecoglou.

Tottenham je v Premier League až na 17. mieste po nevydarenej sezóne, čo vyvoláva špekulácie o budúcnosti austrálskeho kouča.

„Uvoľnený nie je to správne slovo, lebo by ma sklamalo, keby sme nemohli pokračovať v tejto ceste. Chápem, prečo je pre takýto klub ťažké veriť vízii jedného človeka. Som víťaz, bol som ním celú kariéru. Ľudia zľahčujú moje úspechy, lebo sa nestali na tejto strane sveta, ale všetky boli ťažko vydreté,“ priznal Postecoglou, ktorý v minulosti získaval trofeje s tímami Celtic Glasgow, Brisbane Roar či Jokohama F. Marinos.

Austrálčan verí, že Tottenham môže v blízkej budúcnosti dosiahnuť ďalšie úspechy. „Sme v Lige majstrov, celý rok som sa snažil budovať tím, ktorý môže byť úspešný štyri, päť, šesť rokov. Ale som len tréner klubu. Rozhodnutie nie je v mojich rukách,“ povedal pre TNT Sports.

Postecoglou už predtým vyhlásil, že v druhom roku na lavičke vždy získa trofej, čo sa mu v Bilbau potvrdilo. „Bolo to vyhlásenie, ktorému som veril – vtedy som sa stále pozeral na náš klub. Viem, že naša ligová forma bola hrozná, ale tretie miesto by tento klub nezmenilo. Jediné, čo ho mohlo zmeniť, bolo vyhrať niečo. A to bol môj zámer,“ uzavrel.