Šialené zábery. Fanúšikovia ManUtd a Tottenhamu si vybili zlosť vo vzájomnej bitke pred finále EL - VIDEO

Pre ich kluby je to posledná šanca aspoň čiastočne zachrániť zbabranú sezónu. Fanúšikovia Manchestru United a Tottenhamu sa preto vybrali do Španielska, aby podporili svojich miláčikov vo finále Európskej ligy. Ale ako to už u anglických fanúšikov býva, došlo k výtržnostiam.

Známi sú tým, že sa opijú a potom robia neplechu. Stalo sa tak aj v španielskom Bilbau, ktoré o 21.00 h hostí finále Európskej ligy medzi „červenými diablami“ a londýnskym Tottenhamom.

Pomohol alkohol

Podľa tamojšej polície si na sever Španielska našlo cestu až 70-tisíc priaznivcov oboch klubov, a to aj napriek tomu, že obom tímom bolo pridelených celkovo 28-tisíc vstupeniek. Informoval o tom portál sport.cz.

V Bilbau, kde sa nachádza štadión San Mamés, bolo ubytovanie vypredané dlho dopredu, takže mnohí fanúšikovia zostali v neďalekom San Sebastiáne.

Práve tu došlo k stretu dvoch fanúšikovských táborov. Opití Angličania sa najprv dostali do slovnej potýčky, ale potom sa spor vyostril a došlo k fyzickej konfrontácii.

Spurs and Manchester United fans clash in San Sebastián ahead of the Europa League Final tomorrow… 😨 pic.twitter.com/Cy2YmCkWth — Football Away Days (@FBAwayDays) May 20, 2025

Vzduchom lietali stoly, stoličky, koše a fľaše. Situáciu musela upokojiť polícia.

Podľa španielskych médií však nedošlo k žiadnemu zatknutiu a na miesto činu prišli záchranári, ktorí ošetrili zranených.

Sú susedia

Manchester United aj Tottenham majú poslednú šancu napraviť si reputáciu z nevydarenej sezóny. Oba kluby sú v anglickej lige na nečakane nízkych pozíciách.

Je symbolické, že sú susedmi v tabuľke Premier League. ManUtd je na 16. mieste, zatiaľ čo Londýnčania sú o jednu priečku nižšie, na prvej nezostupovej pozícii.

Víťaz finále získa vstupenku do Ligy majstrov v budúcom ročníku, čo môže aspoň čiastočne upokojiť nahnevaných fanúšikov.