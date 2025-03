Tréner sexuálne zneužíval talentovanú tenistku. Zmaril obrovský talent a zničil jej kariéru - FOTO

Tri roky, ktoré zničili jej kariéru a ovplyvnili jej život. Bývalá ukrajinská tenistka Julia Vakulenková už nedokázala udržať v sebe utrpenie, ktoré zažila ako tínedžerka, a preto prehovorila.

Obrovský talent svetového tenisu zabili sexuálne chúťky jej trénera. Stala sa otrokyňou a vyslobodilo ju až úmyselné zranenie.

Vakulenková to niesla so sebou viac ako 20 rokov. Dnes má 41 a svoj životný príbeh poskytla francúzskemu denníku L’Equipe.

Videl v nej potenciál

Označovali ju za tenisový zázrak. Narodila sa v Sovietskom zväze, ale keď bola mladá, presťahovala sa do Juhoslávie, píše web sport.cz.

O niečo neskôr zakotvila v barcelonskej akadémii, kde medzi dievčatami vynikala, a preto ju preradili medzi chlapcov.

„V akadémii bol tréner, ktorý sa občas ujal našej skupiny. Moje výkony ho zaujali. Videl, že mám potenciál, a začal sa mi venovať,“ začala Vakulenková.

Julia Vakulenko (ex-32ème) au sujet de sa relation avec son coach : « Il disait qu’il était très amoureux de moi, que j’étais à lui, que j’allais devenir sa femme et être une championne uniquement grâce à lui. Je devais toujours obéir, même dans les … https://t.co/shZl49trxh — We Love Tennis (@Welovetennis) March 18, 2025

Bol to jej mentor

Život sa jej obrátil naruby na juniorskom Roland Garros. A to kvôli jej trénerovi, ktorého meno neuviedla. Prezradila len to, že ide o bývalého hráča, ktorý sa v 80. rokoch minulého storočia dostal do prvej päťdesiatky rebríčka ATP.

„Moja mama, ktorá bola so mnou v Barcelone, sa v tenisovom svete nevyznala, a tak všetko nechala na neho. Bol to on, kto rozhodol, že ma bude sprevádzať na Roland Garros a že budeme mať spoločnú izbu v Paríži. Tak sa začala jeho kontrola,“ pokračovala Ukrajinka.

„Keď som prehrala, ľahol si ku mne. Začal ma hladkať a objímať. Nerozumela som tomu, bola som ešte dieťa a trénera som vnímala ako mentora,“ priblížila Vakulenková.

Rôzne formy násilia

Vtedy mal 40 rokov, manželku a dve deti. Povedal, že je do nej zamilovaný a urobí z nej šampiónku. Musela ho poslúchať a plniť jeho príkazy.

„Dokonca aj v sexe. Nakoniec som sa stala jeho majetkom. Manipuloval mojím životom až do mojich osemnástich rokov,“ prezradila s tým, že svojej matke nič nepovedala.

„Tréner používal nielen sexuálne násilie, ale aj to psychické. Kričal na mňa, že bez neho nikdy nedosiahnem úspech,“ uviedla ďalej.

« J’étais sa chose » : l’ancienne 32e mondiale Julia Vakulenko raconte la relation d’emprise et les violences sexuelles infligées par son ancien entraîneur

➡️ https://t.co/EL3DNU5Uzu pic.twitter.com/34s33fLcU2 — L’ÉQUIPE (@lequipe) March 18, 2025

Malo to následky

Priznala, že nenávidela samú seba, lebo bola pekná. „Zo života sa stala nočná mora. Nechcela som, aby prišiel ďalší deň. Stále som s ním bola sama. Nedovolil mi rozprávať sa s nikým iným, kontroloval mi telefón. Ocitla som sa v úplnej izolácii. Nevidela som východisko.“

To našla, keď si úmyselne ublížila. „Pri behu som narazila do koša s loptičkami a zlomila som si ľavú ruku. Dva mesiace som nemohla trénovať a potom som sa k nemu už nevrátila,“ vysvetlila Vakulenková.

Aj táto nepríjemná skúsenosť mohla byť príčinou, prečo sa jej výrazne nedarilo na ženskom profesionálnom okruhu. Najlepším umiestnením v rebríčku WTA bolo 32. miesto.

Nesleduje tenis

Jej najlepším výsledkom na grandslamových turnajoch bolo štvrté kolo na US Open v roku 2007. Kariéru ukončila v roku 2009, keď mala iba 25 rokov.

Založila si milujúcu rodinu a odmietala hovoriť o svojej minulosti. Tenis nesledovala ani len v televízii.

„Neakceptovala som túto časť svojho života. Už som nechcela byť slávna, pretože som sa za seba hanbila,“ doplnila Vakulenková podľa spomínanej webstránky.