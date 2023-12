Tréner Ramsay dosiahol najvyšší triumf na striedačke Slovenska, Cehlárik by chcel silnejších súperov (foto)

Kanadský kouč Craig Ramsay zaznamenal v stredu najvyššie víťazstvo na striedačke slovenskej hokejovej reprezentácie.

Všetko podľa predstáv

Mužstvo spod Tatier sa v úvodnom dueli na domácom Vianočnom Kaufland Cupe v Bratislave prezentovalo demontážou nórskeho výberu, ktorému nasúkalo deväť gólov a udržalo si „nulu“ vzadu. V 37. vzájomnom súboji dosiahli Slováci celkovo 26. triumf nad týmto súperom.

„Sústredili sme sa iba na seba. Som hrdý na to, ako sme to zvládli. Chlapci hrali rýchlo, boli dobrí v detailoch. Predtým sme mali zápasy, keď sme hrali dobre, ale nedávali sme góly. Teraz sme hrali dobre a puky padali do siete. Všetko bolo podľa našich predstáv,“ povedal Ramsay po stretnutí prítomným zástupcom médií.

Nórov „načal“ Okuliar

Slovenskí hráči v úvodných dvoch tretinách skórovali zhodne štyrikrát. V záverečnej časti, keď tempo i strelecká chuť domácich trošku opadli, už len Ramsayho tím prikrášlil výsledok deviatym gólom.

„Dobre sme sa nastavili a myslím si, že každý plnil svoje úlohy. Potom prišli aj góly,“ povedal útočník Oliver Okuliar, ktorý Nórov „načal“ presným zásahom vo 4. minúte. Napriek jednoznačnému výsledku si útočník Róbert Lantoši myslí, že severský protivník mal kvalitu.

„Myslím si, že to nebolo také ľahké, ako to výsledkovo vyzerá. Do zápasu sme išli pripravení. Boli sme sústredení. Nebol to jednoduchý zápas. Nóri ‚jazdili‘, ale nám to tam padalo,“ poznamenal 28-ročný zakončovateľ.

Cehlárik by chcel silnejších súperov

Slovenský tím dosiahol najvyšší triumf nad Nórmi 11:2 ešte v roku 2006 a gólový rozdiel teraz vyrovnal. Útočník Peter Cehlárik priznal, že by počas sezóny uvítal aj konfrontácie so silnejšími súpermi.

„Prial by som si, keby sme hrali trošku lepšie a kvalitnejšie zápasy, ktoré nás budú posúvať ďalej. Chcel by som, aby sme hrali v tej druhej skupine a nastupovali v zápasoch proti Švédom, Čechom a ostatným. To už však nie je otázka na mňa,“ skonštatoval.

Slováci druhý zápas na domácom turnaji odohrajú v piatok 15. decembra o 18.00 h proti Lotyšom. Vo štvrtok je programe meranie síl medzi Nórmi a Lotyšmi.