Slovan Bratislava zvíťazil v Dunajskej Strede a priblížil sa k obhajobe titulu. Bol to zápas roka, povedal Weiss st. (video)

Futbalisti Slovana Bratislava sú už veľmi blízko k úspešnej obhajobe majstrovského titulu v najvyššej slovenskej súťaži, v nedeľňajšom dôležitom zápase ôsmeho kola nadstavbovej časti sezóny 2022/2023 zvíťazili v Dunajskej Strede 3:2 a dve kolá pred koncom majú na čele tabuľky päťbodový náskok. „Belasí“ zaznamenali piaty ligový triumf bez prerušenia, kým Dunajskostredčania nebodovali v druhom dueli za sebou.

Abubakarimu neuznali gól

Hráči zo Žitného ostrova sa ujali vedenia v piatej minúte zásluhou najlepšieho strelca ligy Nikolu Krstoviča. Hosťujúcemu Abubakarimu v 12. minúte neuznali gól pre ruku jeho spoluhráča, no brazílsky obranca Lucas Lovat v 42. minúte predsa vyrovnal stav na 1:1. V 75. minúte Angličan André Green poslal Slovan do vedenia 2:1, ale na jeho presný zásah odpovedal po šiestich minútach Sýrčan Ammar Ramadan.

Striedajúci Vladimír Weiss mladší v nadstavenom čase premenil pokutový kop a rozhodol o triumfe „belasých“. Za vyzlečenie dresu dostal druhú žltú kartu a bol vylúčený, prvú inkasoval ešte na striedačke. Jeho provokácie vyvolali aj hromadnú šarvátku hráčov.

Slovan môže spečatiť zisk titulu v sobotu v Banskej Bystrici, ročník ukončí 20. mája domácim zápasom proti Podbrezovej. „Bol to zápas roka pre obe mužstvá. Vyhrali sme, a tak som spokojný. Uspeli sme v ťažkom dueli v ťažkom prostredí, kde Dunajská Streda hrala dobre. My sme spravili prvú chybu, po ktorej sme inkasovali, no do stretnutia sme sa dostali vyrovnaním na 1:1. Potom sme trochu zmenili rozostavenie, zo 4-4-2 sme prešli na 4-3-3. Toto bolo nesmierne kvalitné vyvrcholenie ligy. Boli v ňom aj veci, ktoré nemuseli byť, ale to všetko patrí k futbalu. Vyhrali sme, ale ešte nie je koniec. Futbal je nevyspytateľný, môže sa stať všetko, no verím, že to nedopustíme. Bol to výborný zápas. Skvelá kulisa, skvelé emócie,“ zhodnotil nedeľňajšie stretnutie tréner Slovana Vladimír Weiss starší na pozápasovej tlačovej konferencii.

Vladova červená bola zbytočná

Bývalý kouč slovenskej reprezentácie sa nezastával svojho syna a verejne ho pokarhal za správanie sa v závere duelu. „Vladova červená karta bola zbytočná. Poslal som ho na niekoľko minút s rizikom, pretože nie je v stopercentnom stave. Dávam mu kompliment, že v tak ťažkom momente premenil penaltu, no záver s červenou kartou si musíme vysvetliť,“ dodal Weiss.

Kormidelník Dunajskej Stredy neskrýval pred novinármi sklamanie a kritizoval výkon hlavného rozhodcu. Za stavu 1:1 totiž neodpískal zdanlivo jasnú penaltu pre domácich, keď hráč Slovana zahral vo vlastnej šestnástke rukou.

Mužstvo urobilo maximum

„To, že po takom súboji sa musíme baviť o rozhodcoch, je hanba a je to neskutočné. Viem, že sa to deje aj na najvyššej úrovni, v Lige majstrov, ale choďte sa pozrieť na ten záznam. To je brutal. Hlavne, keď máme VAR a on sa na to príde pozrieť a povie, že nie, tak to je hanba. Je to obrovská škoda. Nikto nehovorí, že by sme boli majstri, ak by sme zápas zvládli, sezóna ešte nekončí. Toto je situácia, o ktorej treba diskutovať, treba ju pomenovať, netreba ju zamiesť pod koberec,“ skonštatoval Adrián Guľa.

Dunajskostredčania sa napriek veľmi nepriaznivej situácii nevzdávajú v boji o titul. „Som presvedčený, že my to sem raz prinesieme, keď budeme ďalej tak pracovať, ale dnes vieme, že musíme byť lepší o šesť či sedem bodov. Mužstvo napriek absenciám Risvanisa a Gavrića a neskôr zraneného Andzouanu urobilo maximum. Neviem, čo sme mali urobiť viac, možno trochu viac pomôcť mužstvu. Naši fanúšikovia ukázali, že milujú futbal v Dunajskej Strede. Ukázali, že milujú tento štadión, milujú DAC. Ja verím, že to urobíme a že do toho dáme všetko,“ vyhlásil Guľa.