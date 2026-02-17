Tréner Enrique pred súbojom Ligy majstrov proti AS Monaco rieši fámy o napätí v kabíne PSG

Tréner Paríža Saint-Germain odmieta špekulácie o rozpore v kabíne pred dôležitým zápasom.
Peter Mráz
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Luis Enrique
Tréner PSG Luis Enrique sa pozerá z lavičky pred futbalovým zápasom úvodnej fázy Ligy majstrov Stuttgart - Paríž Saint-Germain v Stuttgart Arene v stredu 29. januára 2025. Foto: archívne, SITA/AP
Francúzsko Futbal Futbal z lokality Francúzsko

Španielsky futbalový tréner Luis Enrique, ktorý vedie francúzsky tím Paríž Saint-Germain, odmietol akékoľvek tvrdenia o napätí v kabíne pred utorkovým prvým zápasom kvalifikácie o postup do osemfinále Ligy majstrov proti AS Monaco.

Obhajcovia titulu v LM sa v súčasnosti snažia nájsť stratenú formu, ktorou sa vyznačovali v druhej polovici minulej sezóny, keď predvádzali ohromujúcu hru na ceste za historickým titulom v najprestížnejšej európskej klubovej súťaži. Futbalisti PSG aktuálne prišli o post lídra domácej Ligue 1, na ktorú sa dostali hráči Racingu Lens.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Na začiatku roku 2026 sa Parížania museli vyrovnať s vypadnutím z francúzskeho pohára s mestským rivalom FC Paríž a neúspešným bojom o Top 8 v ligovej časti LM, keď z ostatných troch duelov nezvíťazili ani raz. Práve preto musia o osemfinále bojovať v play-off.

Výzva hrať viac tímovo

Po víkendovej ligovej prehre s Rennes kritizoval spoluhráčov úradujúci držiteľ Zlatej lopty Ousmane Dembélé, ktorý vyzval tím, aby znova začal viac hrať pre kolektív a klub, nie iba pre seba. „Musíme hrať za Paríž Saint-Germain, ak chceme vyhrávať zápasy. Ak každý hrá len sám za seba, nebude to fungovať a nezískame trofeje, ktoré chceme,“ povedal Dembélé.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Luis Enrique na to reagoval slovami: „Okolo PSG je neustále nejaký hluk, čo musíme brať ako fakt. Prehra v Rennes bola pre nás krutá. Chceli sme ho absolvovať víťazne, no teraz je čas na Ligu majstrov a sme všetci maximálne motivovaní.“

Stopercentný výkon

V Ligue majú futbalisti PSG náskok pred Monačanmi až 20 bodov. „Kniežatá“ sa však v poslednom období zlepšili. Tréner Sebastien Pocognoli zdôraznil potrebu viery v dobrý výsledok a dokonalú prípravu, keďže v klube je otázny štart francúzskeho reprezentačného stredopoliara Maghnesa Aklioucheho.

„Ak nebudeme hrať na sto percent a neabsolvujeme perfektný zápas, bude to pre nás veľmi ťažké,“ dodal kapitán Denis Zakaria.

Viac k osobe: Luis Enrique
Firmy a inštitúcie: AS MonacoParíž Saint-Germain
Okruhy tém: Liga majstrov 2025/2026 Ligue 1 2025/2026
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk