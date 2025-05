Tréner Alonso sa rozlúčil s fanúšikmi Bayeru Leverkusen, rozhodnutie o budúcnosti oznámi čoskoro - VIDEO, FOTO

Španielsky futbalový tréner Xabi Alonso sa v nedeľu emotívne rozlúčil s priaznivcami nemeckého klubu Bayer Leverkusen. Spravil tak po poslednom domácom zápase na lavičke nemeckého úradujúceho majstra.

V piatok Alonso oznámil, že v lete z Leverkusenu odíde, pričom nedeľňajší duel – prehra 2:4 s Borussiou Dortmund – bol jeho posledným na štadióne BayArena. Alonso je podľa viacerých zdrojov považovaný za hlavného kandidáta na post trénera Realu Madrid, s ktorým počas hráčskej kariéry vyhral Ligu majstrov aj La Ligu.

Španielske periodikum Marca v pondelok informovalo, že sa tak stane ešte pred júnovými MS klubov.

„Uvidíme v budúcnosti. Nie príliš dlho, ale musíme si počkať. Dnes je to o našom klube, našich hráčoch,“ povedal Alonso pre DAZN.

„Pre mňa je to koniec super éry v mojom živote a chcem si to užiť, potom uvidíme. Bol som dojatý a tento klub zostane navždy v mojom srdci,“ doplnil.

Štyridsaťtriročný tréner prevzal Leverkusen v októbri 2022, keď sa tím nachádzal v dolnej časti tabuľky. A doviedol ho na šieste miesto. V nasledujúcej sezóne, svojej prvej kompletnej na lavičke, priviedol Bayer k historickému ligovému titulu a k zisku domáceho pohára bez jedinej prehry.

Pred nedeľňajším zápasom mu generálny riaditeľ klubu Fernando Carro odovzdal symbolickú tabuľu s nápisom „Xabi Alonso Allee“.

„Dám si ju do kancelárie, nech už bude kdekoľvek. A o pár rokov sa pokúsim vysvetliť ľuďom, čo to znamená. Je to pre mňa veľmi významné, pretože je to od fanúšikov. A od ľudí to znamená ešte viac,“ uviedol Alonso.

„Pamätám si to ako jedno z najkrajších období môjho života,“ uzavrel. Alonsov posledný zápas na lavičke Leverkusenu bude najbližšiu sobotu na ihrisku Mainzu.