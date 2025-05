Leverkusen remizoval vo Freiburgu a odovzdal bundesligový titul Bayernu. Vážnej trofeje sa konečne dočkal aj Kane - VIDEO, FOTO

Futbalisti Bayeru Leverkusen odovzdali majstrovský bundesligový titul hráčom Bayernu Mníchov. Bavori síce v sobotu len remizovali s Lipskom 3:3 a nemohli začať oslavovať, ich hlavný rival však o deň neskôr remizoval na pôde Freiburgu 2:2.

Dve kolá pred koncom súťaže majú zverenci trénera Vincenta Kompanyho už nedostižný osembodový náskok a môžu sa tešiť z rekordného 34. majstrovského titulu pre Bayern.

Zároveň to znamená zisk prvej väčšej trofeje pre anglického útočníka Harryho Kana v jeho kariére.

Oba spomenuté kluby počas víkendu zmazali dvojgólové manko súperov, ale ani jednému z nich sa nepodarilo nakloniť misky váh na svoju stranu. Tréner Leverkusenu Xabi Alonso, ktorý v minulosti získal tri nemecké tituly ešte ako hráč Bayernu, zablahoželal svojmu niekdajšiemu klubu.

„Gratulujem Bayernu. Je to zaslúžené majstrovstvo. Boli konzistentnejší počas celej sezóny a zaslúžia si trofej,“ povedal Alonso.

Harry Kane v zápase proti Lipsku nehral pre dištanc, do zostavy sa však vráti v sobotu proti Borussii Mönchengladbach. Bavori si práve v sobotu prevezme majstrovskú trofej.

Leverkusen predchádzajúcu sezónu ovládol bez jedinej prehry. Už bez šance na titul sa Bayer teraz sústredí na udržanie kouča Alonsa a stredopoliara Floriana Wirtza, ktorí by mohli v lete odísť.

Alonso má zmluvu do roku 2026, ale hovorí sa o jeho možnom odchode na lavičku španielskeho Realu Madrid. Wirtzova zmluva platí do roku 2027, no údajne zvažuje prestup do Bayernu.

„Mali sme príliš málo intenzity, príliš málo nábehov. Dnes to nefungovalo,“ zhodnotil Jonathan Tah, ktorý potvrdil svoj odchod z Leverkusenu po desiatich rokoch.

Na štvrtom mieste je Freiburg, ktorý má náskok jedného bodu pred Borussiou Dortmund. Freiburg ešte nikdy nehral v Lige majstrov, no teraz je k nej bližšie ako Borussia.