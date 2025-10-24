Tréner a hráč v rukách polície pre podozrenie z nelegálneho hazardu v NBA

Tréner Portlandu Trail Blazers Chauncey Billups a hráč Miami Heat Terry Rozier skončili za mrežami pre podozrenie z účasti na nelegálnych hazardných hrách, ktoré otriasli zámorskou basketbalovou NBA.
Billups je bývalá hviezda Detroit Pistons a člen Siene slávy NBA, zadržaný bol v súvislosti s manipulovanými pokrovými hrami spojenými s mafiánskymi rodinami, uviedol riaditeľ FBI Kash Patel.
Rozier a bývalý hráč a asistent trénera Damon Jones boli medzi šiestimi zadržanými v prípade športového stávkovania. Patel označil podvod za „ohromujúci“ a uviedol, že ide o desiatky miliónov dolárov v podvodoch a krádežiach počas viacročného vyšetrovania.
Obe osoby z NBA boli po zatknutí okamžite suspendované z činnosti profiligy. Tá vo vyhlásení zdôraznila, že integrita hry je najvyššou prioritou. Billups a Rozier čelia obvineniam zo sprisahania na spáchanie podvodu cez telekomunikácie a prania špinavých peňazí.
Rozier sa objavil na súde v Orlande, kde mu bola uložená kaucia a musel odovzdať pas. Jeho ďalšie pojednávanie je naplánované na 8. decembra. Billups bol prepustený na kauciu po pojednávaní v Portlande a musí sa zúčastniť súdu v New Yorku 24. novembra.
Podľa prokurátora Josepha Nocellu pomáhal Billups lákať hráčov do vysokých stávok s využitím technológií na podvádzanie, ako sú špeciálne miešačky kariet, skryté kamery a označené balíčky kariet. Rozier a Jones sa mali podľa obvinení „zúčastniť na jednej z najdrzejších športových korupčných schém od legalizácie online športového stávkovania v USA“.
Podvody sa týkali stávok na výkony hráčov tímov Charlotte Hornets, Portland Trail Blazers, Los Angeles Lakers a Toronto Raptors. V jednom zo zápasov z marca 2023, v ktorom Rozier hral za Hornets, mal údajne informovať spolupáchateľov o svojom pláne opustiť zápas pre zranenie, čo im umožnilo vyhrať stávky v hodnote viac ako 200-tisíc dolárov.
Billups nebol priamo menovaný v obvinení zo športového stávkovania, no popis jedného zo spolupáchateľov zodpovedá jeho kariére hráča a trénera.