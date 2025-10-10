Legenda NBA skončila za mrežami pre podozrenie z jazdy pod vplyvom alkoholu

V minulosti najužitočnejší hráč finále play-off NBA spal za volantom v automobile odstavenom priamo na diaľnici.
Peter Mráz
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Paul Pierce
Paul Pierce sa fotí s fanúšikmi pred nedeľňajším zápasom NBA, v ktorom jeho Los Angeles Clippers prehrali na palubovke Bostonu 102:107. Boston, 5. február 2017. Foto: SITA/AP
Spojené štáty americké Basketbal Basketbal z lokality Spojené štáty americké

Člen basketbalovej Siene slávy a šampión zámorskej NBA s Bostonom Celtics skončil v Los Angeles za mrežami. Paul Pierce je totiž podozrivý z jazdy pod vplyvom alkoholu, informovala v stredu Kalifornská diaľničná polícia (CHP).

Pierce, ktorý sa počas 19-ročnej kariéry v NBA desaťkrát predstavil v Zápase hviezd, totiž zaspal za volantom svojho auta, ktoré odstavil priamo na diaľnici. Diaľničné pruhy boli uzavreté kvôli nehode a po ich opätovnom otvorení si policajti všimli odstavený Range Rover.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

„Keď k vozidlu pristúpili, našli vodiča, ktorého neskôr identifikovali ako Paula Piercea, spiaceho za volantom. Policajti zaznamenali známky požitia alkoholu a začali príslušné vyšetrovanie,“ uviedla CHP.

Aktuálne 47-ročný Pierce bol zatknutý a jeho prípad bude predložený na posúdenie kancelárii mestského prokurátora v Los Angeles. Rodák z Kalifornie, ktorý navštevoval strednú školu v oblasti Los Angeles, bol v roku 1998 draftovaný Bostonom Celtics ako desiaty v poradí.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Okrem Bostonu pôsobil aj v tímoch Brooklyn Nets, Washington Wizards a Los Angeles Clippers, pričom kariéru ukončil v roku 2017. Pierce bol kľúčovým hráčom Celtics počas ich zisku 17. titulu NBA v roku 2008, keď bol vyhlásený za najužitočnejšieho hráča finále.

Viac k osobe: Paul Pierce
Firmy a inštitúcie: Boston Celtics
Okruhy tém: NBA
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk