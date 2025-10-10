Legenda NBA skončila za mrežami pre podozrenie z jazdy pod vplyvom alkoholu

Člen basketbalovej Siene slávy a šampión zámorskej NBA s Bostonom Celtics skončil v Los Angeles za mrežami. Paul Pierce je totiž podozrivý z jazdy pod vplyvom alkoholu, informovala v stredu Kalifornská diaľničná polícia (CHP).
LeBron James nestihne úvod novej sezóny NBA. Čo trápi hviezdu LA Lakers?
Pierce, ktorý sa počas 19-ročnej kariéry v NBA desaťkrát predstavil v Zápase hviezd, totiž zaspal za volantom svojho auta, ktoré odstavil priamo na diaľnici. Diaľničné pruhy boli uzavreté kvôli nehode a po ich opätovnom otvorení si policajti všimli odstavený Range Rover.
„Keď k vozidlu pristúpili, našli vodiča, ktorého neskôr identifikovali ako Paula Piercea, spiaceho za volantom. Policajti zaznamenali známky požitia alkoholu a začali príslušné vyšetrovanie,“ uviedla CHP.
Návrat zámorskej NBA do Číny púta veľkú pozornosť
Aktuálne 47-ročný Pierce bol zatknutý a jeho prípad bude predložený na posúdenie kancelárii mestského prokurátora v Los Angeles. Rodák z Kalifornie, ktorý navštevoval strednú školu v oblasti Los Angeles, bol v roku 1998 draftovaný Bostonom Celtics ako desiaty v poradí.
Okrem Bostonu pôsobil aj v tímoch Brooklyn Nets, Washington Wizards a Los Angeles Clippers, pričom kariéru ukončil v roku 2017. Pierce bol kľúčovým hráčom Celtics počas ich zisku 17. titulu NBA v roku 2008, keď bol vyhlásený za najužitočnejšieho hráča finále.