Takmer polovica Britov si myslí, že Trump je prekážkou mieru na Ukrajine

Takmer polovica Britov (47 %) sa domnieva, že americký prezident Donald Trump stojí v ceste úsiliu o dosiahnutie mieru na Ukrajine. Ako informuje web Ukrajinská pravda, vyplýva z prieskumu think-tanku More in Common.
O tom, že Trump mierovému riešeniu ruskej vojny pomáha, je presvedčených iba 21 % obyvateľov Veľkej Británie. Zhruba pätina respondentov uviedla, že Trump mierovému úsiliu ani nepomáha, ani nebráni a 11 % nevedelo odpovedať.
Veľká väčšina Britov (75 %) zároveň uviedla, že je dôležité, aby Spojené kráľovstvo bránilo ukrajinskú suverenitu. Iba 8 % s tým nesúhlasilo.
Macron varuje pred akoukoľvek kapituláciou Kyjeva
„Jednou vzácnou konštantou verejnej mienky od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu je neochvejná podpora Britov Ukrajine a presvedčenie, že budúcnosť Ukrajiny je dôležitá nielen pre samotnú krajinu, ale aj pre Spojené kráľovstvo,“ povedal Luke Tryl, výkonný riaditeľ organizácie More in Common.