Gašpar očakáva novú úpravu zákona o mimovládkach, uviedol to v súvislosti s nedávnym rozhodnutím Ústavného súdu

Podpredseda parlamentuTibor Gašpar (Smer-SD) očakáva, že budú musieť pripraviť novú úpravu zákona o mimovládkach. Uviedol to v spravodajskej televízii TA3, v súvislosti s nedávnym rozhodnutím Ústavného súdu (ÚS) SR o predmetnom zákone.
ÚS SR totiž nedávno konštatoval nesúlad novely zákona o mimovládnych organizáciách s viacerými ústavnými právami podľa Ústavy SR a Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.
Dosiahnutie stanovených cieľov
Ústavný súd konštatoval, že zverejňovanie údajov o prispievateľoch a výške ich príspevkov pre mimovládky neprimerane zasahuje do ich práva na súkromie. Nie je to podľa neho nevyhnutné na dosiahnutie stanovených cieľov, ktorými sú transparentnosť a boj proti trestnej činnosti.
„Okrem toho je napadnutá právna úprava s ohľadom na deklarovaný cieľ a neistú identifikovateľnosť prispievateľov vnútorne rozporuplná, a preto nevhodná. Napokon má potenciál zasahovať aj do mena a osobnej cti fyzických osôb a dobrej povesti právnických osôb,“ uviedli z ústavného súdu.
Výhrady Ústavného súdu
Zaradenie mimovládok medzi povinné osoby podľa zákona o slobode informácií podľa ÚS SR bez dostatočného dôvodu prenáša povinnosti typické pre verejnoprávne subjekty na mimovládne organizácie, ktoré takýto charakter nemajú, a dôsledkom je neprimeraná administratívna záťaž.
Gašpar sa vyjadril, že sa najprv musia oboznámiť s výhradami ÚS SR. „Uvidíme akú úpravu budeme musieť prijať,“ dodal. Akcentoval, že cieľom zákona malo byť ztransparentnenie fungovania mimovládok.
„Mam pocit, že hovoríme o nejakom politickom aktivizme trochu,“ myslí si o rozhodnutí ústavného súdu. Avizoval tiež, že koalícia sa v budúcom roku bude musieť vysporiadať s ďalšou časťou konsolidácie. Spomenul aj európske otázky.
„Môžu nás čakať nečakané výzvy,“ nazdáva sa Gašpar. Európska únia sa podľa neho môže rozpadnúť i sama, ak bude pokračovať v niektorých oblastiach v politike, akú vedie. Podpredseda slovenského parlamentu ale zdôraznil, že stále vidí výhody v tom, aby SR bola súčasťou väčšieho zoskupenia.