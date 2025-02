Transferová bomba v závere zimného prestupového obdobia - Španiel Asensio posilnil Aston Villu

Anglický futbalový klub Aston Villa pred druhou polovicou sezóny 2024/2025 poriadne posilnil svoj hráčsky káder. V závere zimného prestupového obdobia prišiel do mužstva z Birminghamu španielsky krídelník Marco Asensio, ktorý vo Villa Parku bude hosťovať do júna z francúzskeho Paríža Saint-Germain.

Trojnásobný šampión Ligy majstrov vo farbách Realu Madrid nedostával v ostatných mesiacoch v Paríži dostatok priestoru, pričom od novembra si na konto nepripísal ani jeden štart.

Pomôcť by mal aj Rashford

Aston Villa chce v Premier League vylepšiť súčasné 8. miesto a pri účasti vo vyraďovacej fáze Ligy majstrov zájsť čo najďalej. „Villans“ sa v rámci LM predstavia v osemfinále, keďže v hlavnej časti súťaže skončili v najlepšej osmičke. Tímu Unaia Emeryho by k úspechu v tejto sezóne mohli dopomôcť aj zimné posily vrátane Asensia.

Okrem španielskeho legionára pribudli v zime do mužstva Aston Villy aj ďalší dvaja ofenzívni hráči. Z nemeckej Borussie Dortmund prestúpil do Birminghamu Holanďan Donyell Malen a na hosťovanie do konca sezóny prišiel z konkurenčného Manchestru United Marcus Rashford. Do obrany tiež pribudli Španiel Andrés García z Levante a Francúz Axel Disasi hosťujúci z FC Chelsea.

Pustili útočníka do Saudskej Arábie

Aston Villa si mohla zimné posily dovoliť, pretože predtým za 64 miliónov libier predala do Saudskej Arábie kolumbijského útočníka Jhona Durána.