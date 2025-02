Očakávané sa stalo skutočnosťou. Rashford opúšťa Manchester United - FOTO

Tak dlho sa o jeho odchode hovorilo, až sa to stalo pravdou. Anglický futbalový reprezentant Marcus Rashford opúšťa hviezdny Manchester United, no zostáva v Premier League. Do konca sezóny bude hosťovať v klube Aston Villa z Birminghamu.

Dvadsaťsedemročný elitný zakončovateľ sa ocitol v nemilosti trénera Rúbena Amorima. Od polovice decembra nehrával, pretože podľa hlavného kouča na sebe dostatočne nepracoval a väčšiu šancu hrať mal údajne aj 63-ročný tréner brankárov.

🚨🟣🔵 Marcus Rashford to Aston Villa, here we go!

Agreement in place on loan deal with over 70% salary covered by Villa.

Buy option clause worth £40m also included in contract with potential three year and half deal to follow.

Medical booked today. pic.twitter.com/3z5EogHyPs

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 2, 2025