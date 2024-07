Tragický koniec nehody v Čeľovciach , 75-ročná spolujazdkyňa skonala po prevoze do nemocnice

Dopravná nehoda v Čeľovciach (okres Trebišov) mala tragický koniec, 75-ročná spolujazdkyňa skonala po prevoze do nemocnice. Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová, nehoda sa stala v utorok 9. júla, keď 52-ročná vodička viedla vozidlo značky Mazda cez Čeľovce smerom na Nižný Žipov.

Z dosiaľ nezistených príčin prešla do protismeru a vošla do odvodňovacieho kanála, pričom prednou časťou auta narazila do betónového múrika.

„Maloletá spolujazdkyňa (12), ktorá sa vo vozidle viezla, pri dopravnej nehode podľa predbežnej lekárskej správy utrpela zranenia s predpokladanou dobou liečenia sedem až desať dní. Desaťdňovú práceneschopnosť si predbežne vyžiadajú aj zranenia, ktoré pri dopravnej nehode utrpela vodička vozidla,“ uviedla Ivanová. Dodala, že dychová skúška u vodičky prítomnosť alkoholu nepreukázala.

Trebišovská vyšetrovateľka začala trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia a trestný čin ublíženia na zdraví. Príčiny a okolnosti nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.