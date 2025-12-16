Tragické novinky v kauze lúpeže u Donnarummu. Mladík si vzal v cele život, bol len figúrkou v gangu

Jedna z osôb zapletená do prípadu lúpeže u Gianluigiho Donnarummu dospela do pochmúrneho konca. Páchateľ, ktorý sa vlámal do domu talianskeho brankára, podľa denníka Le Parisien spáchal vo väzení samovraždu.
Dvadsaťjedenročný muž si 10. mája 2024 vzal život vo svojej cele vo väznici Fresnes. Keď prišli dozorcovia, našli ho obeseného za okenné mreže.
Pokusy o resuscitáciu vrátane umelého dýchania a použitia defibrilátora sa ukázali ako neúspešné a mladíka sa nepodarilo zachrániť. Nedávne zatknutia kľúčových členov gangu opäť upriamili pozornosť na prípad, ktorý sa odohral ešte v lete 2023.
Z Paríža som odchádzal s ťažkým srdcom, priznal Donnarumma
Podľa vyšetrovania sa ukázalo, že muž bol len „figúrkou“ v rukách organizátorov zločinu. Organizátori lúpeže ho mali vystaviť niekoľkomesačnému brutálnemu nátlaku a zneužívaniu a využili ho na svoje ciele.
Útočníci sa vlámali do domu, kde bývali Donnarumma s priateľkou. Dvojicu zviazali a ukradli cennosti a hotovosť v celkovej hodnote približne 500-tisíc eur.
Niektorí členovia gangu boli zatknutí v apríli 2024 a koncom novembra bola celá zločinecká skupina rozložená, dodal uvedený denník.
Calzona vyzýva na omladenie kádra reprezentácie. Je čas na novú cestu, vraví Talian
V súčasnosti však už taliansky gólman hráva v Premier League za Manchester City. Od začiatku sezóny chytal už v 18 zápasov a zapísal si v nich osem čistých kont.