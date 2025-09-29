Akrobatka sa zrútila z hrazdy, o život prišla pred davom ľudí vrátane detí

Tragicky sa cez víkend skončilo predstavenie cirkusu Paula Buscha v Budyšíne vo východnom Nemecku. Viac ako 80 ľudí s hrôzou sledovalo, ako akrobatka padala z hrazdy na zem. Zomrela na mieste, oznámila polícia. Informuje o tom web The Mirror.
V nedeľu bolo na pokladni cirkusu oznámenie: „Z dôvodu úmrtia blízkej osoby bude cirkus zatvorený.“ Marina B., ktorá pochádzala z Malorky a s cirkusom cestovala po celom svete, bola hrdá na svoje povolanie a jej tragický posledný príspevok na Instagrame bol jej fotografiou v plnom lete. K fotke pridala text: „Tu hore sa mi pracuje najlepšie.“
Riaditeľ nemeckého cirkusového združenia Ralf Huppertz pre noviny Bild povedal: „Je nezvyčajné, aby dobre vyškolená umelkyňa ako Marina neprežila pád z výšky iba piatich metrov. Možno sa jej na hrazde zakrútila hlava.“
Starosta Budyšína Karten Vogt vyjadril svoje zármutok z incidentu: „Nehoda nás hlboko zasiahla. V mene mesta vyjadrujem úprimnú sústrasť príbuzným a pozostalým. Myslíme na rodiny a všetkých, ktorých táto hrozná nehoda zasiahla.“