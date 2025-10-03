S mladou ženou sa zrútil výťah zo siedmeho poschodia, zraneniam podľahla

O život prišla cestou do práce mladá žena, keď sa zasekol výťah, do ktorého vstúpila na siedmom poschodí, a potom sa zrútil na prízemie. Nešťastie sa stalo v posledný septembrový deň v tureckom meste Tarsus. Po mladej matke zostalo jedno dieťa. Informuje o tom web The Mirror.
Keď Pelin Yasot Kiygaová zostala v zaseknutom výťahu, jej 34-ročný manžel Gokhan Kiyga sa ju zúfalo snažil zachrániť. Záznamy z bezpečnostných kamier ho zachytili, ako sa usiluje dvere výťahu otvoriť. Pri pokuse o vypáčenie dverí si zranil nohu, ale manželku sa mu nepodarilo vyslobodiť. Záchranári Pelin previezli do nemocnice, ale zraneniam podľahla.
Polícia uviedla, že vypočula 17 ľudí a zatkla tri osoby vrátane bývalého manažéra spoločnosti zodpovednej za výťah, súčasného manažéra a vedúceho stavby. Podľa obyvateľov domu výťah správne nefungoval už viac ako mesiac pred nehodou.