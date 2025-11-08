Tragická dopravná nehoda si vyžiadala život spolujazdca, vodičke vbehla do cesty lesná zver – FOTO

Pri dopravnej nehode utrpela vodička Opla aj 39-ročný vodič Škody a jeho spolucestujúci zranenia, ktoré si vyžiadali lekárske ošetrenie.
Mária Pietová
Redaktorka domácej redakcie
Nehoda.jpg
Vodičke vbehla do cesty lesná zver, následkom čoho prešla do protismeru. Foto: www.facebook.com
Prievidza Dopravné správy z ciest Dopravné správy z ciest z lokality Prievidza

K tragickej dopravnej nehode došlo v sobotu v skorých ranných hodinách na ceste I/9 medzi Hornými Vestenicami a Novákmi. 47-ročnej vodičke Opla, ktorá jazdila v smere na Trenčín, náhle vbehla do cesty lesná zver, následkom čoho prešla so svojím vozidlom do protismeru a zrazila sa osobným autom značky Škoda. Pri dopravnej nehode utrpela vodička Opla aj 39-ročný vodič Škody a jeho spolucestujúci zranenia, ktoré si vyžiadali lekárske ošetrenie.

Žiaľ, 55-ročný spolujazdec z vozidla Opel utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. U oboch vodičov bola vykonaná dychová skúška na alkohol, ktorá skončila s negatívnym výsledkom,“ informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Ingrid Krajčíková. Cesta I/9 bola z dôvodu dokumentovania dopravnej nehody neprejazdná skoro tri hodiny.

Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu z Prievidze začal v súvislosti s touto udalosťou trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia,“ dodala hovorkyňa.

