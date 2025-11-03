Dopravné nehody na Spiši si vyžiadali ľudské životy, zraneniam podľahli dvaja chodci

Polícia zároveň upozorňuje vodičov aj chodcov, aby boli pri pohybe na cestách mimoriadne opatrní.
Mária Frisová
Redaktorka regionálnej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Dopravná nehoda, Poprad
Život 64-ročného chodca si vyžiadala dopravná nehoda v Poprade. Foto: www.facebook.com
Smižany Dopravné správy z ciest Dopravné správy z ciest z lokality Smižany

Život 64-ročného chodca si v nedeľu podvečer vyžiadala dopravná nehoda v Poprade. Ako na sociálnej sieti informovala polícia, stala sa na Hodžovej ulici. Auto šoféroval 83-ročný vodič, ktorého dychová skúška mala negatívny výsledok.

Druhý spomínaný muž utrpel vážne zranenia, ktorým na mieste podľahol. Presné okolnosti a príčiny nehody sú predmetom vyšetrovania. Rovnako vo večerných hodinách prišiel o život aj 55-ročný chodec na ceste z obce Smižany v smere na Arnutovce.

„Podľa doterajších zistení vodič auta zrazil chodca, ktorého totožnosť zatiaľ nie je známa. Dychová skúška u vodiča na alkohol mala negatívny výsledok. Chodec, žiaľ, na mieste utrpel zranenia nezlučiteľné so životom,“ uviedli policajti.

Polícia zároveň upozorňuje vodičov aj chodcov, aby boli pri pohybe na cestách mimoriadne opatrní, najmä v podvečerných hodinách, keď sa zhoršuje viditeľnosť. Pripomínajú, že používanie reflexných prvkov môže v takýchto prípadoch zachrániť život.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem
Firmy a inštitúcie: Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v KošiciachPolícia Slovenskej republiky
Okruhy tém: Dopravná nehoda Tragická dopravná nehoda Zrazený chodec
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk