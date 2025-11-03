Dopravné nehody na Spiši si vyžiadali ľudské životy, zraneniam podľahli dvaja chodci

Život 64-ročného chodca si v nedeľu podvečer vyžiadala dopravná nehoda v Poprade. Ako na sociálnej sieti informovala polícia, stala sa na Hodžovej ulici. Auto šoféroval 83-ročný vodič, ktorého dychová skúška mala negatívny výsledok.
Druhý spomínaný muž utrpel vážne zranenia, ktorým na mieste podľahol. Presné okolnosti a príčiny nehody sú predmetom vyšetrovania. Rovnako vo večerných hodinách prišiel o život aj 55-ročný chodec na ceste z obce Smižany v smere na Arnutovce.
Policajný pes Max pomohol so zadržaním trojice zlodejov, a to iba párkrát zaštekal – FOTO
„Podľa doterajších zistení vodič auta zrazil chodca, ktorého totožnosť zatiaľ nie je známa. Dychová skúška u vodiča na alkohol mala negatívny výsledok. Chodec, žiaľ, na mieste utrpel zranenia nezlučiteľné so životom,“ uviedli policajti.
Gašpar: Ku každej horalke policajta nepostavíme. Opozícia hovorí o raste drobných krádeží po zmene Trestného zákona
Polícia zároveň upozorňuje vodičov aj chodcov, aby boli pri pohybe na cestách mimoriadne opatrní, najmä v podvečerných hodinách, keď sa zhoršuje viditeľnosť. Pripomínajú, že používanie reflexných prvkov môže v takýchto prípadoch zachrániť život.