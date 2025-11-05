Havária nákladného lietadla spoločnosti UPS si vyžiadala sedem obetí

Najmenej sedem ľudí zahynulo a viacerí ďalší utrpeli zranenia, keď sa v utorok krátko po štarte z medzinárodného letiska v Louisville v americkom štáte Kentucky zrútilo nákladné lietadlo spoločnosti UPS. Stroj narazil do budov firiem, ktoré sa nachádzali v blízkosti letiska, a explodoval. Guvernér Kentucky Andy Beshear povedal, že počet obetí a zranených sa zrejme ešte zvýši.
Americký Federálny úrad pre letectvo (FAA) uviedlo, že lietadlo McDonnell Douglas MD-11 smerujúce na Havaj sa zrútilo približne o 17:15 miestneho času.
Spoločnosť UPS vo vyhlásení oznámila, že na palube boli traja členovia posádky a zatiaľ nemá potvrdené, či niekto utrpel zranenia alebo zahynul.
Príčinu nehody vyšetrujú FAA a Národný úrad pre bezpečnosť dopravy. Na videu, ktoré zverejnila miestna televízia WLKY, je vidieť, že ľavý motor lietadla horel ešte počas vzletu.
Americká spoločnosť UPS sa špecializuje najmä na doručovanie balíkov a logistické služby, denne doručuje balíky v USA aj do viac ako 200 krajín.