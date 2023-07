Tour de France 2023: Zo selfie bola katastrofa. Cyklisti žiadajú fanúšikov, aby sa správali lepšie (video)

Priebežný líder celkovej klasifikácie na 110. ročníku cyklistických pretekov Tour de France Jonas Vingegaard vyzval fanúšikov, aby sa počas podujatia správali lepšie.

Apel k priaznivcom na najväčšom cyklistickom podujatí prišiel po tom, čo nedeľňajšiu 15. etapu poznačila ďalšia hromadná nehoda.

„Chcel by som odkázať divákom, aby si preteky užili, boli tam a fandili nám bez toho, aby stáli na ceste a oblievali nás pivom,“ vyhlásil vlaňajší šampión Vingegaard z Dánska, ktorý vedie v celkovej klasifikácii o desať sekúnd pred Slovincom Tadejom Pogačarom.

Nedeľňajšia nehoda sa udiala po tom, ako sa divák na kraji cesty neúmyselne dotkol amerického pretekára Seppa Kussa, kľúčového tímového kolegu Vingegaarda a poslal ho na zem. Do incidentu boli zapojené zhruba dve desiatky pretekárov.

Another huge crash that seemed to be caused by a fan…

All riders involved are back on their bikes 🙏#TDF2023 pic.twitter.com/QkxrGaMhcV

— Eurosport (@eurosport) July 16, 2023