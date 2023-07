Tour de France 2023 (5.etapa): Sagan prešiel Col de Soudet, Powless príde o dres a Sánchez ide na operáciu (video+foto)

aktualizované 5. júla 15:45

V stredu sa na Tour de France 2023 ide piata etapa, je horská a má 162,7 kilometra. Cyklistov na jej trase čakalo aj stúpanie najvyššej kategórie (Hors categorie) na Col de Soudet a 18,5 kilometra pred cieľom v Larunse je na Col de Marie Blanque aj horská prémia prvej kategórie.

Na 48,8 kilometri bola aj rýchlostná prémia a vyhral ju Bryan Coquard (Fra.), ktorý bol v úniku spoločne s Woutom Van Aertom (Jumbo Visma), Victorom Campenaertsom (Lotto dstny) a Madsom Pedersenom (Lidl-Trek). Coquard si v súťaži o zelený dres polepšil o 20 bodov a zaradil sa na 2. miesto za Jaspera Philipsena (Alpecin-Deceuninck), ktorý ich má 150. Slovenský cyklista Peter Sagan (TotalEnergies) má v bodovacej súťaži na konte 27 bodov.

Je jasné, že sa bude meniť majiteľ bodkovaného dresu, keďže Neilson Powless (EF Education – Easypost) v stredu nezbiera body na horských prémiách. V utorok tím Astana-Qazaqstan prišiel o španielskeho jazdca Luisa Leóna Sáncheza, ktorý si pri jednom z pádov zlomil kľúčnu kosť. Pomocníka Marka Cavendisha teraz čaká operácia.

Tour de France 2023 – 5. etapa Pau > Laruns (162,7 km/horská) Výsledky: * cyklisti sa v cieli očakávajú medzi 17:21 a 17:51 SELČ

