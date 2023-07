Topánky Puma – prehľad modelov streetwearu

Nemecká značka Puma je jedným z najvýznamnejších hráčov na trhu športového a lifestylového oblečenia a obuvi. Začiatky firmy boli mimoriadne turbulentné – vznikla ako konkurent značky adidas, keď sa po 24 rokoch úspešnej spolupráce obaja bratia pohádali o manažmente a finančných otázkach. Takto vznikla v roku 1949 spoločnosť Puma. Spočiatku bola jedným z hlavných produktov športová obuv, najmä futbalová obuv. Postupom času značka rozšírila svoj sortiment o obuv určenú pre iné športy a vyvinula rad tenisiek na každodenné nosenie. V súčasnosti si topánky Puma s nadšením vyberajú milovníci športu a street štýlu, ako aj ľudia, ktorí si ich cenia pre pohodlie. Zoznámte sa s top modelmi značky!

Dámske tenisky Puma – kývnutie do minulosti

Dizajnový trend v štýle retro je v plnom prúde už niekoľko sezón a nevyzerá to, že by sa mal meniť. Preto dámske tenisky Puma inšpirované modelmi z minulosti dokonale zapadajú do streetwearových trendov. Príkladom je model Puma Carina podľa vzoru športovej obuvi nosenej v slnečnej Kalifornii 80. rokov Jednoduchý zvršok, masívna podrážka a charakteristický Formstrip na bočnom paneli dokonale odkazujú na starý štýl. Minimalistky oslovia tenisky v jednotnom odtieni, najmä v bielej alebo čiernej farbe. Obuv Carina ponúka značka aj v dievčenskom prevedení v svetloružových farbách.

Dámske topánky Puma v retro atmosfére, sú z kolekcie Karmen. V tejto sérii je použitá ešte vyššia platforma, ktorá dotvára streetwearový charakter. V kombinácii s hladkým, koženým zvrškom vytvárajú tenisky, ktoré dokonale odkazujú na modely spred niekoľkých desaťročí. Vo 50 style nájdete kolekciu Puma Karmen v dvoch verziách – s nízkym a vysokým zvrškom. Alebo možno hľadáte bežeckú inšpiráciu v obuvi? Objavíte ju v kolekcii Puma R78!

Odkazy na projekty z minulosti nájdete nielen v dámskych modeloch! Stačí sa pozrieť na pánske topánky Puma Rebound. Inšpirované najlepšími riešeniami, ktoré pomôžu milovníkom basketbalu hrať bezpečne, sú skvelou voľbou pre tých, ktorí hľadajú dobrú oporu mimo ihriska.

Foto: 50style.sk

Športový dizajn na každý deň

Nemecká značka prichádza aj s početnými modelmi pre mužov, ktoré poskytnú pohodlie a oporu aj počas celého dňa. Ak hľadáte športovú inšpiráciu v móde, môže vás osloviť kolekcia Puma Future. Obuv bola vytvorená na základe klasických bežeckých modelov, o čom svedčí pružná penová podrážka, sieťovaný zvršok a syntetická vložka vzadu, ktorá stabilizuje pätu pri pohybe. Kolekcia je rozdelená do dvoch sérií – tenisky Puma Pacer Future Trail vďaka početným stehom a farebným aplikáciám, ktoré sú umiestnené na podrážke, zvršku a jazyku, získavajú originálny charakter. V týchto topánkach určite vyniknete v meste! Preferujete jednofarebné topánky? V tomto prípade vás môže osloviť línia Future Cage. Vo 50 style kúpite tieto tenisky v čiernom a bielom prevedení.

Ak sú športové inšpirácie to, čo si na obuvi ceníte, mali by ste si pozrieť aj pánske tenisky Puma z kolekcie Enzo 2. Ich dizajn odkazuje na moderné basketbalové modely. Čo to znamená? Predovšetkým zvýšená päta a jazyk, ako aj výrazný strih v členku – týmto spôsobom obuv zaručuje plný rozsah pohybu a dobrú stabilizáciu. Športový rodokmeň zvýrazňuje aj zvršok zo sieťoviny. Topánky Puma Enzo 2 budú skvelé v streetwearových setoch s joggermi a mikinou.

Bez ohľadu na to, či hľadáte dámsku alebo pánsku obuv, tenisky Puma budú perfektnou voľbou. Najlepší výber topánok z kolekcie top značiek nájdete na 50style.sk. Presvedčte sa!

