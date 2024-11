Aj 6. november bol bohatý na udalosti, v priloženej fotogalérii si môžete pozrieť, ako ich zachytili objektívy fotoaparátov.

Prezident SR Peter Pellegrini vhadzuje pohľadnicu Ježiškovi so svojim želaním do schránky na pošte v Rajeckej Lesnej pri príležitosti slávnostného otvorenia Vianočnej pošty 2024 a uvedenia známky do života. Rajecká Lesná, 6. november 2024. Foto: SITA/Kancelária prezidenta SR