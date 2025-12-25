Top foto dňa (25. december 2025): Vianočné sviatky vo svete

Andrea Mezeiová
Vedúca redakcie FOTO a AUDIO spravodajstva
1 min. čítania
APTOPIX Britain Northern Ireland Christmas Eve Swim
Ľudia v mori v Helen's Bay v Severnom Írsku počas každoročného štedrovečerného plávania v studenej vode v Belfast Lough, aby vyzbierali peniaze pre Dementia NI a Air Ambulance NI. Severné Írsko, 24. decembra 2025. Foto: AP Photo/Peter Morrison
NORAD Santa Tracking
APTOPIX Britain Northern Ireland Christmas Eve Swim
Russia Ukraine War Christmas
Pakistan Christmas
