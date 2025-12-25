Top foto dňa (25. december 2025): Vianočné sviatky vo svete 25. 12. 2025 23:57 Andrea Mezeiová Vedúca redakcie FOTO a AUDIO spravodajstva 1 min. čítania Ľudia v mori v Helen's Bay v Severnom Írsku počas každoročného štedrovečerného plávania v studenej vode v Belfast Lough, aby vyzbierali peniaze pre Dementia NI a Air Ambulance NI. Severné Írsko, 24. decembra 2025. Foto: AP Photo/Peter Morrison Svet Aktuálne správy Aktuálne správy z lokality Svet Zdieľať Zdieľať Top foto dňa (25. december 2025): Vianočné sviatky vo sveteFotogaléria k článku: 16 fotografií v galérii Odber noviniek Zdieľať Zdieľať Okruhy tém: Top foto dňa Vianoce Máte tip na článok? Napíšte nám TU Nahlásiť problém Najnovšie na SITA.sk Top foto dňa (25. december 2025): Vianočné sviatky vo svete Andrea Mezeiová Na Spiši patrili k vianočným sviatkom aj pastieri, boli súčasťou divadelných hier i kolied Mária Frisová Košický samosprávny kraj získal od Rady mládeže Slovenska ocenenie MOST 2025 Katarína Lörincová Značku Regionálny produkt Piešťansko získali prvé štyri produkty Pavol Machovič Bosnianska volebná komisia čiastočne zrušila výsledky prezidentských volieb v Republike srbskej Ladislav Hribik Vianočný zázrak Burkiny Faso na africkom šampionáte, zápas Alžírska ozdobil Zinedine Zidane Ladislav Hribik Top foto dňa (25. december 2025): Vianočné sviatky vo svete Na Spiši patrili k vianočným sviatkom aj pastieri, boli súčasťou divadelných hier i kolied Košický samosprávny kraj získal od Rady mládeže Slovenska ocenenie MOST 2025 Značku Regionálny produkt Piešťansko získali prvé štyri produkty Bosnianska volebná komisia čiastočne zrušila výsledky prezidentských volieb v Republike srbskej Vianočný zázrak Burkiny Faso na africkom šampionáte, zápas Alžírska ozdobil Zinedine Zidane