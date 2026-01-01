Top foto dňa (1. január 2026): Novoročné ohňostroje 2026

APTOPIX New Year Egypt
Ohňostroje nad historickým miestom pyramíd v Gíze na okraji Káhiry. Egypt, 1. januára 2026. Foto: AP Photo/Amr Nabil
