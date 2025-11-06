Tomášovo ministerstvo spája sily s NKÚ, spoločne budú kontrolovať sociálne podniky - VIDEO

Minister práce, sociálnych vecí a rodinyErik Tomáš a predseda Najvyššieho kontrolného úraduĽubomír Andrássy oznámili začiatok užšej spolupráce pri kontrole sociálnych podnikov. Obe inštitúcie chcú v budúcom roku preveriť približne 5 až 10 percent registrovaných podnikov, pričom rezort práce v tejto súvislosti posilní svoj odbor kontroly.
Plnia sociálne podniky svoj účel?
Ministerstvo práce predstavilo v októbri viacero systémových opatrení na úpravu pravidiel zamestnávania, financovania a prevádzky sociálnych podnikov. Podľa ministra Tomáša sa NKÚ s navrhovanými zmenami stotožnil.
„Som veľmi rád, že sme sa na dnešnom pracovnom rokovaní zhodli na tom, že aj Najvyšší kontrolný úrad privítal systémové zmeny, ktoré ministerstvo už presadilo do legislatívneho procesu,“ uviedol Tomáš. Kontroly sa majú zamerať nielen na to, či sociálne podniky plnia svoj účel, ale aj na to, ako sa nové pravidlá prejavia v praxi.
„Budeme kontrolovať to, či sociálne podniky počas budúceho roka fungujú tak, ako majú, či plnia svoj účel, ale na druhej strane budeme spoločne kontrolovať aj dopad tých systémových zmien na fungovanie sociálnych podnikov,“ doplnil minister práce.
Podpora sociálnych podnikov
Na Slovensku pôsobí viac ako 600 registrovaných sociálnych podnikov, z ktorých väčšina vznikla v rokoch 2020 až 2023. Jednou z najzásadnejších zmien v návrhu novely zákona o sociálnej ekonomike je povinnosť integračných sociálnych podnikov vrátiť časť príspevku, ak sa im nepodarí integrovať zamestnanca na otvorený trh práce alebo ho zamestnať bez vyrovnávacieho príspevku.
Opatrenie sa nebude vzťahovať na osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Mení sa aj pravidlo o maximálnej výške vyrovnávacieho príspevku, ktorý nesmie presiahnuť úroveň budúcej minimálnej mzdy, stanovenej na 915 eur.
Podľa ministra Tomáša je táto úprava nevyhnutná aj preto, že pri súčasných pravidlách by sa eurofondy určené na podporu sociálnych podnikov minuli už v máji budúceho roka.
Činnosť sociálnych podnikov
Súbeh pracovného pomeru podporovaného príspevkom s inými pracovnými činnosťami alebo živnosťami už nebude možný. Skráti sa tiež lehota, počas ktorej musí podnik použiť svoj zisk na sociálne účely, a to z piatich rokov na dva. V opačnom prípade o zisk príde.
NKÚ podľa ministerstva pozitívne hodnotí aj úpravu, podľa ktorej sociálne podniky môžu pri verejných zákazkách využiť ako subdodávku najviac 20 percent celkovej ceny zákazky. Minister Tomáš zdôraznil, že cieľom zmien nie je obmedziť činnosť sociálnych podnikov, ale zlepšiť ich fungovanie.
„Zhodli sme sa na tom, že my nechceme zabiť sociálnu ekonomiku. Sociálne podniky plnia svoju výnimočnú úlohu, pretože dávajú prácu ľuďom, ktorí by si ju inak hľadali márne,“ uviedol. Návrh novely zákona o sociálnej ekonomike je aktuálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní, pričom jeho účinnosť je navrhnutá od 1. januára 2026.