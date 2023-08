Tomáš Tatar nemá angažmán pre platový strop, podľa experta by sa mu darilo v Calgary Flames

Slovenský hokejový útočník Tomáš Tatar je stále bez angažmánu na sezónu 2023/2024, no podľa experta Dereka Olsena z portálu The Hockey Writers by mohol nájsť prechodný domov v Kanade. Olsen zaradil 32-ročného krídelníka medzi trojicu hráčov, ktorých by mohol klub Calgary Flames pozvať na skúšku do tréningového kempu. Hokejista roka na Slovensku za rok 2023 je od 1. júla neobmedzený voľný hráč.

„Tatar je prekvapivo stále bez zmluvy. Je skúsený, overený a pravidelne boduje, čo by sa Calgary do útoku zišlo. Sedemkrát v kariére strelil 20 alebo viac gólov, jeho priemer je 22 gólov a 46 bodov. Je zodpovedný pri bránení, dokáže hrať na oboch krídlach a nemusí hrať na presilovkách, aby bodoval. Len 101 z jeho 455 bodov nazbieral v presilovkách. Tímy ho určite chcú, ale pre platový strop mu nedokážu ponúknuť kontrakt. Namiesto spoliehania sa na mladíkov by Flames mohli skúsiť Tatara v prvých dvoch útokoch, kým budú nádeje klubu pripravené na dôležitejšie úlohy,“ myslí si Olsen.

Ak by Tatar podpísal profesionálnu skúšobnú zmluvu s „plameňmi“, mohol by si v septembrovom tréningovom kempe Flames zahrať s krajanom Adamom Ružičkom.