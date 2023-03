Tisícky Slovákov netušia, že majú cukrovku. Vyše 200 z nich zachytil projekt Maj svoj cukor pod kontrolou

Približne 150-tisíc ľudí na Slovensku nemá ani tušenie o svojom rozvíjajúcom sa prediabete či samotnej cukrovke. Potvrdili to aj výsledky pilotného preventívno-osvetového projektu Maj svoj cukor pod kontrolou, ktorý Všeobecná zdravotná poisťovňa zrealizovala počas decembra spolu so Slovenskou diabetologickou spoločnosťou (SDS). Len počas jedného mesiaca sa tak podarilo zachytiť viac ako dve stovky ľudí so začínajúcim alebo už rozvinutým diabetom.

Do projektu Maj svoj cukor pod kontrolou sa počas posledného mesiaca roku 2022 zapojilo 59 diabetologických ambulancií na Slovensku, v ktorých ošetrili 1 455 poistencov VšZP. Až takmer 16 % z nich (228 poistencov) malo po odmeraní hladiny cukru v krvi podozrenie na prediabetes či na ochorenie diabetes mellitus. „V 128 prípadoch odborníci po vyšetrení odoslali pacientov na ďalšie vyšetrenie k všeobecnému lekárovi s podozrením na prediabetes a až 100 poistencov rovno objednali na konzultáciu u diabetológa s podozrením už na manifestnú cukrovku,“ spresňuje diabetologička a členka výboru SDS MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH.

Foto: VšZP

O vyšetrenie prejavili záujem najmä ženy, ktoré tvorili 62 % z tých, ktorí sa rozhodli dať si cukor preventívne odmerať. Vekový priemer vyšetrených bol 56 rokov. „Jedna špecializovaná ambulancia počas decembra 2022 v priemere vyšetrila vyše 36 poistencov VšZP,“ približuje Ilavská.

Možnosť skríningu hladiny cukru v krvi ponúkla VšZP svojim dospelým poistencom od 1. decembra do 23. decembra 2022. Vyšetrenie bolo bezplatné, bez výmenného lístka a bez čakania. Odmerať si hladinu cukru v krvi bolo možné vo vybraných ambulanciách diabetológov na celom Slovensku. „Aj takto sme chceli pomôcť našim poistencom predchádzať vzniku a rozvoju diabetických komplikácií, zachytiť ochorenie včas, aby ho dobre nastavenou liečbou dostali pod kontrolu a žili i naďalej kvalitný život,“ vysvetľuje význam projektu manažérka komunikácie VšZP Eva Peterová.

Cukrovku na začiatku nesprevádzajú žiadne výrazné ťažkosti. Odborníci odhadujú, že hyperglykémie máva pacient už 8 až 10 rokov pred stanovením diagnózy. Diagnóza diabetes mellitus skracuje život diabetika o 10-15 rokov.

Cukrovkou 1. alebo 2. typu trpelo počas minulého roka 266 093 poistencov VšZP. Náklady na ich liečbu sa vlani vyšplhali na 109 285 587 eur. VšZP, ktorá sa stará o vyše polovicu všetkých liečených cukrovkárov na Slovensku, ponúka poistencom s cukrovkou nadštandardnú starostlivosť. Od januára 2022 rozšírila VšZP ponuku benefitov o príspevok až 100 eur na doplatky na glukózový senzor pre dospelých, aj pre deti. VšZP sa tiež podarilo zabezpečiť rovnomerne rozmiestnenú celoslovenskú sieť plne funkčných a aktívne pracujúcich diabetologických ambulancií certifikovaných pre nastavovanie dospelého diabetika na inzulínovú pumpu.

VšZP v spolupráci s renomovanými diabetológmi pripravila Desatoro diabetika pre plnohodnotný život cukrovkára. Prináša tiež tvz. Tanier diabetika, názornú pomôcku, ktorá pomáha najmä začínajúcim diabetikom pri optimálnom zostavení jedálnička, a tým prispieva k ich lepšej kompenzácii. Ďalšie užitočné rady môžu diabetici nájsť na stránke https://www.vszp.sk/diabetici/.

