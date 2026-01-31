Tisíce Francúzov demonštrovali na podporu polície, do ulíc vyšli aj krajne pravicoví politici

Tisíce protestujúcich vrátane viacerých krajne pravicových politikov sa v sobotu zhromaždili po celom Francúzsku na podporu finančne a personálne poddimenzovaných policajných zložiek. Niektorí demonštranti odpaľovali dymovnice a pískali na píšťalkách.
Na výzvu odborového zväzu Alliance sa zhromaždenia konali približne v 20 mestách vrátane Paríža, kde sa podľa organizátorov zišlo 15-tisíc až 20-tisíc ľudí. Na podujatí sa zúčastnili aj viacerí krajne pravicoví politici vrátane Marion Maréchalovej, neteri francúzskej krajne pravicovej líderky Marine Le Penovej.
Beztrestnosť plodí zločin
Demonštranti pochodovali centrom hlavného mesta za transparentom s nápisom „Občania s políciou, zastavme neistotu, zastavme beztrestnosť“. Na plagátoch niesli heslá ako „Všetci policajti sú hrdinovia“ či „Beztrestnosť plodí zločin“.
Pred protestmi šéf odborového zväzu Alliance Fabien Vanhemelryck uviedol, že chce upozorniť na „situáciu, ktorá sa stáva veľmi vážnou“. „Národná polícia už nemôže vykonávať svoju prácu v normálnych podmienkach,“ povedal v piatok pre agentúru AFP.
Súdy nepracujú
Gaelle Jamesová z ďalšieho policajného zväzu Synergie Officiers zdôraznila, že príslušníci musia čeliť „čoraz násilnejšej kriminalite“ a poukázala na „zjavný nedostatok zdrojov, personálu aj materiálneho zabezpečenia“.
Jeden z protestujúcich, 57-ročný IT pracovník Jean Demetz, ktorý pricestoval do centra Paríža z predmestia Fontenay-sous-Bois, označil situáciu za zložitú. „Je tu veľa neistoty a súdy si hlavne nerobia svoju prácu,“ uviedol.
V juhofrancúzskom meste Nice pochodovalo niekoľko stoviek policajtov v sprievode, ktorý viedli viacerí pravicoví a krajne pravicoví politici.