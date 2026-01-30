Macron po stretnutí s Ficom hovorí o „strategickom prebudení“ Slovenska

Vo vyhlásení zverejnenom na platforme X zdôraznil, že cieľom rokovania bolo posilnenie spolupráce a solidarity s cieľom garantovať európsku nezávislosť.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
VLÁDA: Návšteva vo Francúzsku
V popredí zľava: Predseda vlády SR Robert Fico a prezident Francúzska Emmanuel Macron počas stretnutia v Elyzejskom paláci v Paríži. Paríž, Francúzsko, 29. január 2026. Foto: SITA/Úrad vlády SR
Francúzsky prezident Emmanuel Macron po štvrtkovom stretnutí so slovenským premiérom Robertom Ficom v Paríži hovoril o „strategickom prebudení“ Slovenska a potrebe väčšej jednoty v Európskej únii. Vo vyhlásení zverejnenom na platforme X zdôraznil, že cieľom rokovania bolo posilnenie spolupráce a solidarity s cieľom garantovať európsku nezávislosť.

„Strategické prebudenie. Viac jednoty a solidarity na zaručenie našej európskej nezávislosti. To bol zmysel nášho rozhovoru v Paríži so slovenským premiérom Robertom Ficom,“ uviedol Macron. Podľa francúzskeho prezidenta by mal spoločný európsky aj bilaterálny program umožniť rýchlejší postup v kľúčových oblastiach.

Macron konkrétne pomenoval energetiku, konkurencieschopnosť a obranu, ako aj ochranu demokracií. „Náš európsky a bilaterálny program nám musí umožniť zrýchliť v tom podstatnom: v energetike, konkurencieschopnosti, obrane, ale aj v ochrane našich demokracií, založených na hodnotách Európskej únie,“ napísal.

Takmer dvojhodinové rokovanie podľa slovenského premiéra potvrdilo blízkosť vzťahov medzi Slovenskom a Francúzskom, ktoré sa opierajú o dohodu o strategickom partnerstve. V centre diskusie bola najmä spolupráca v oblasti jadrovej energetiky a obrany, ako aj širšie európske témy vrátane konkurencieschopnosti Únie a bezpečnostnej situácie v regióne.

