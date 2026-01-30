Macron po stretnutí s Ficom hovorí o „strategickom prebudení“ Slovenska

Francúzsky prezident Emmanuel Macron po štvrtkovom stretnutí so slovenským premiérom Robertom Ficom v Paríži hovoril o „strategickom prebudení“ Slovenska a potrebe väčšej jednoty v Európskej únii. Vo vyhlásení zverejnenom na platforme X zdôraznil, že cieľom rokovania bolo posilnenie spolupráce a solidarity s cieľom garantovať európsku nezávislosť.
„Strategické prebudenie. Viac jednoty a solidarity na zaručenie našej európskej nezávislosti. To bol zmysel nášho rozhovoru v Paríži so slovenským premiérom Robertom Ficom,“ uviedol Macron. Podľa francúzskeho prezidenta by mal spoločný európsky aj bilaterálny program umožniť rýchlejší postup v kľúčových oblastiach.
Un réveil stratégique.
Plus d’unité et de solidarité pour garantir notre indépendance européenne.
C’est le sens de notre échange à Paris avec le Premier ministre slovaque @RobertFicoSVK.
Notre agenda européen et bilatéral doit nous permettre d’accélérer sur l’essentiel :… pic.twitter.com/QgXyQXwpUV
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 29, 2026
Macron konkrétne pomenoval energetiku, konkurencieschopnosť a obranu, ako aj ochranu demokracií. „Náš európsky a bilaterálny program nám musí umožniť zrýchliť v tom podstatnom: v energetike, konkurencieschopnosti, obrane, ale aj v ochrane našich demokracií, založených na hodnotách Európskej únie,“ napísal.
Fico sa stretol s Macronom, rokovali o spolupráci v jadrovej energetike a dotkli sa aj témy obranného priemyslu – VIDEO, FOTO
Takmer dvojhodinové rokovanie podľa slovenského premiéra potvrdilo blízkosť vzťahov medzi Slovenskom a Francúzskom, ktoré sa opierajú o dohodu o strategickom partnerstve. V centre diskusie bola najmä spolupráca v oblasti jadrovej energetiky a obrany, ako aj širšie európske témy vrátane konkurencieschopnosti Únie a bezpečnostnej situácie v regióne.