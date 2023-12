Tip na originálny vianočný darček od Miele: Darujte svojim blízkym gastro zážitok z varenia so šéfkuchárom

Vianoce sú o zdieľaní radosti a vytváraní nezabudnuteľných okamihov s tými, ktorých máte najradšej. Výrobca Miele, synonymum pre excelentné kuchynské spotrebiče, prináša tip na originálny darček pre všetkých milovníkov varenia – poukaz na jedinečné kulinárske podujatia. Darujte svojim blízkym pod stromček poukaz na nezabudnuteľný zážitok, ktorý poteší všetky zmysly.

Foto: Miele

Zážitok pre všetky zmysly

Spoznajte svet Miele na vlastnej koži. Na našich rôznych podujatiach môžete ľahko získať inšpiráciu a informácie, sami sa aktívne zapojiť alebo sa dokonca naučiť tipy a triky od špičkového kuchára. S Miele kulinárskymi akciami dáte svojim blízkym príležitosť objavovať svet varenia, inšpirovať sa a naučiť sa variť priamo od profesionálov z oboru.

Foto: Miele

Varenie s Miele

Zvažujete vy alebo vaši blízki kúpu spotrebičov Miele? Ak sa chcete dozvedieť, ako naše spotrebiče fungujú a ktoré riešenie je optimálne pre vašu kuchyňu, kurz Varenie s Miele je ideálnou voľbou. Pri tejto kulinárskej akcii totiž nejde len o ochutnávanie, ale o vašu aktívnu účasť. Priložte ruku k dielu a staňte sa súčasťou tvorivého procesu prípravy jedál. Naučte sa tajomstvá správnej kombinácie ingrediencií, vytvárania výnimočných chuťových kombinácií a elegantného aranžovania pokrmov. Avšak Varenie s Miele nie je len o vytváraní exkluzívnych jedál – je to aj o spoznávaní a využívaní spotrebičov Miele na maximum. Profesionálni kuchári odhalia triky, ako správne využiť každý detail a funkciu kuchynských spotrebičov Miele a ukážu ako tieto inovatívne zariadenia môžu spraviť z bežného varenia skutočný kulinársky zážitok. Ochutnajte Miele všetkými zmyslami a vstúpte do sveta kulinárskych divov s kurzom Varenie s Miele.

Foto: Miele

Miele Fine Dining

A ak už ste hrdými vlastníkmi Miele spotrebičov, potom je pre vás ideálny kurz Miele Fine Dining. Práve tento kurz ponúka možnosť naučiť sa ako používať spotrebiče Miele v praxi. Urobte zo svojich spotrebičov Miele skutočných pomocníkov v kuchyni. Darujte svojim blízkym jedinečný zážitok, kde sa chuťové poháriky stretávajú s kreativitou a skúsenosťami. Škola varenia Miele Fine Dining otvára bránu do trojhodinového gastronomického dobrodružstva, kde sa vône a chute miešajú do jedinečného symfónie gurmánskych zážitkov. Pri 3-chodovom menu sa ponoríte do rozmanitej palety chutí. Užijete si nielen skvelé jedlá, ale aj neuveriteľnú atmosféru. A to najlepšie? Naučíte sa nielen využívať, ale aj milovať svoje spotrebiče Miele na maximum. Zistíte, ako jednoducho a elegantne môžu tieto zariadenia spraviť z každého pokrmu kulinárske umelecké dielo.

Foto: Miele

Masterclass s renomovanými šéfkuchármi

Zapojte sa do vzrušujúceho kulinárskeho dobrodružstva v rámci Miele MasterClass. MasterClass je jedinečná príležitosť ako rozvíjať svoje kulinárske schopnosti pod dohľadom excelentných kuchárov. Využite príležitosť byť súčasťou exkluzívneho 4-chodového menu, ktoré bude nezabudnuteľným spojením výnimočných chutí a tématických konceptov. Budete mať príležitosť špecializovať sa na konkrétne témy, ktoré vás zaujímajú, a súčasne získať praktické skúsenosti pri príprave pokrmov. Naučíte sa, ako využívať parnú rúru, kombinovanú parnú rúru, indukciu a ďalšie prístroje s ľahkosťou a eleganciou, čím sa varenie stane pre vás nielen povinnosťou, ale tým pravým potešením.

Foto: Miele

Darujte Vianočný darček, ktorý nesklame

Darujte na Vianoce darček, ktorý nesklame ani tých najnáročnejších. Všetky akcie varenia s Miele sú navrhnuté tak, aby ponúkli unikátne zážitky pre kulinárskych nadšencov a zároveň vám pomohli objaviť svet Miele. Dajte svojim blízkym darček, ktorý obohatí nielen ich srdcia, ale aj skúsenosti, či chuťové poháriky.

Foto: Miele

Cena a dostupnosť

Poukazy varenia sa líšia cenou v závislosti od náročnosti, trvania, či expertízy. Kurz Varenie s Miele môžete zakúpiť za 40 eur, zatiaľčo poukaz na školu varenia Miele Fine Dining môže byť váš už za 85 eur, a kurz pre pokročilých kuchárov Miele MasterClass je dostupný za cenu 119 eur. Pre viac informácií a nákup poukazov navštívte našu webovú stránku www.miele.sk alebo navštívte novootvorené Miele Experience Center na adrese Mlynské nivy 16, 821 09 Bratislava.

Foto: Miele

