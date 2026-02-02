Tímy z dna tabuľky Serie A odvolali trénerov. Nového kouča bude mať aj slovenský reprezentant Suslov

Talianske futbalové kluby AC Pisa 1909 a Hellas Verona, ktoré bojujú o záchranu v Serie A, po víkendových prehrách odvolali svojich trénerov. Obe družstvá sú na dne tabuľky zhodne so štrnástimi bodmi, na záchranu aktuálne strácajú po štyri body.
Petardu trafil blízko brankára, ktorý ostal otrasený. Druhá fanúšikovi vybuchla v ruke, prišiel o prsty a zbili ho vlastní fanúšikovia - VIDEO
Pisa ukončila zmluvu s Alberom Gilardinim po domácej prehre 1:3 so Sassuolom. Tento klub už v Serie A odohral v sezóne už 23 duelov, no dosiahol v nich len jedno víťazstvo.
Gilardino, ktorý je bývalý taliansky reprezentant a získal titul majstra sveta v roku 2006, prevzal tím v lete 2025. Pisa sa totiž po 34 rokoch dostala do najvyššej domácej súťaže. Na poste hlavného kouča striedal Filippa Inzaghiho.
Hellas Verona, v kádri ktorého figuruje aj slovenský reprezentačný stredopoliar Tomáš Suslov, je na poslednej priečke hodnotenia a v sobotu prehral 0:4 na ihrisku Cagliari. To stále prácu kormidelníka Paola Zanettiho, ktorý bol pri tíme 18 mesiacov.
Juventus Turín spravil škrt plánom Lobotkovho Neapola na obhajobu titulu, AC Miláno stráca na Inter už päť bodov - VIDEO
Už v piatok absolvujú Pisa a Hellas vzájomný zápas, ktorý bude pre oboch súperov kľúčový v boji o udržanie sa v najvyššej talianskej futbalovej súťaži.