Tímy z dna tabuľky Serie A odvolali trénerov. Nového kouča bude mať aj slovenský reprezentant Suslov

Kluby AC Pisa 1909 a Hellas Verona doteraz nazbierali len 14 bodov a ich účasť v Serie A je ohrozená.
Tomáš Suslov
Slovenský futbalista Tomáš Suslov z Hellasu Verona a Antoine Makoumbou z Cagliari v súboji Serie A 2024/2025.
Talianske futbalové kluby AC Pisa 1909 a Hellas Verona, ktoré bojujú o záchranu v Serie A, po víkendových prehrách odvolali svojich trénerov. Obe družstvá sú na dne tabuľky zhodne so štrnástimi bodmi, na záchranu aktuálne strácajú po štyri body.

Pisa ukončila zmluvu s Alberom Gilardinim po domácej prehre 1:3 so Sassuolom. Tento klub už v Serie A odohral v sezóne už 23 duelov, no dosiahol v nich len jedno víťazstvo.

Gilardino, ktorý je bývalý taliansky reprezentant a získal titul majstra sveta v roku 2006, prevzal tím v lete 2025. Pisa sa totiž po 34 rokoch dostala do najvyššej domácej súťaže. Na poste hlavného kouča striedal Filippa Inzaghiho.

Hellas Verona, v kádri ktorého figuruje aj slovenský reprezentačný stredopoliar Tomáš Suslov, je na poslednej priečke hodnotenia a v sobotu prehral 0:4 na ihrisku Cagliari. To stále prácu kormidelníka Paola Zanettiho, ktorý bol pri tíme 18 mesiacov.

Už v piatok absolvujú Pisa a Hellas vzájomný zápas, ktorý bude pre oboch súperov kľúčový v boji o udržanie sa v najvyššej talianskej futbalovej súťaži.

