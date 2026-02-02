Petardu trafil blízko brankára, ktorý ostal otrasený. Druhá fanúšikovi vybuchla v ruke, prišiel o prsty a zbili ho vlastní fanúšikovia - VIDEO

Šokujúci incident poznačil zápas Serie A medzi Cremonese a Interom Miláno, keď bola na domáceho brankára Emila Audera hodená petarda, ktorá ho na istý čas omráčila.
Fanúšik zodpovedný za výbuch údajne prišiel o niekoľko prstov po tom, čo mu v ruke explodovalo druhé zariadenie, a teraz čelí okamžitému zatknutiu po prepustení z nemocnice.
Desivé scény sa odohrali len tri minúty a 12 sekúnd po začiatku druhého polčasu. Silná petarda prudko explodovala len pár centimetrov od Audera. Aktuálne 27-ročný hráč sa zrútil na zem, viditeľne otrasený.
Zatiaľ čo zdravotnícky personál ošetroval otraseného gólmana, na tribúne sa odohrávala pochmúrna scéna. Páchateľ nebol členom žiadnej fanúšikovskej skupiny. Druhá petarda mu predčasne vybuchla v ruke, čo malo za následok stratu troch prstov.
Chaos sa tým však neskončil. Pred zásahom polície bol zranený muž údajne napadnutý a zbitý ďalšími priaznivcami. Po prepustení z nemocnice bude zrejme formálne zatknutý.
Veľa násilia
Výbuch vyvolal okamžitú a zúrivú reakciu hráčov Interu. Futbalisti vrátane Federica Dimarca, Lautara Martíneza a Alessandra Bastoniho sa ponáhľali skontrolovať svojho bývalého spoluhráča Audera a ospravedlnili sa za správanie svojich fanúšikov.
Viditeľne nahnevaní hráči divoko gestikulovali smerom k tribúnam a požadovali vysvetlenie útoku. Po víťaznom dueli sa im futbalisti milánskeho klubu odmietli poďakovať.
„Bolo tam toľko obáv o Emilovo zdravie. Toto sú veci, ktoré sa nikdy, nikdy nesmú stať. Rozhodnutie nepozdraviť fanúšikov bolo preto, lebo určité veci nesmú na svete existovať. Už teraz je každý deň toľko násilia a my chceme vyjadriť len zdravú súťaživosť,“ povedal Bastoni.
Príde pokuta?
Auderovi sa napriek šoku z výbuchu podarilo pozbierať a dohrať stretnutie. „Treba zdôrazniť Auderovu profesionalitu – okamžite vstal a dohral zápas,“ uviedol prezident Serie A Ezio Simonelli.
Inter môže dostať pokutu až do výšky 50-tisíc a takisto sa mu môže zavrieť časť štadióna. Mohlo by sa to stať 14. februára v Derby d’Italia proti rivalovi Juventusu Turín.
Milánsky celok zvíťazil 2:0 po presných zásahoch Martíneza a Piotra Zielinského. V tabuľke je prvý s osembodovým náskokom pred mestským rivalom AC. Cremonese patrí 15. miesto.