Juventus Turín spravil škrt plánom Lobotkovho Neapola na obhajobu titulu, AC Miláno stráca na Inter už päť bodov - VIDEO

V talianskej futbalovej Serie A spravil Juventus Turín výrazný škrt cez rozpočet úradujúceho majstra SSC Neapol. „Stará dáma“ totiž doma zdolala tím spod Vezuvu hladko 3:0. A pre zverencov trénera Antonia Conteho to znamená, že za lídrom tabuľky Interom Miláno zaostávajú už o deväť bodov. Inter naďalej uniká konkurencii.

Neapol klesol na 4. priečku hodnotenia o skóre za AS Rím, pred Juventusom má náskok už len jedného bodu. Šieste Como je o dva body za Juve.

„Hrali sme naozaj dobre a bavili sme sa. Dnes sme boli skvelí. Bavili sme sa na trávniku i s našimi fanúšikmi, dúfajme, že to takto pôjde ďalej,“ povedal Kenan Yildiz pre DAZN.

Kouč Conte sa teraz sústredí na stredajší domáci zápas Ligy majstrov proti FC Chelsea, ktorý bude kľúčový pre zotrvanie jeho zverencov v prestížnej milionárskej súťaži.

„Chlapcov nemôžem kritizovať, dali do toho všetko. Niekedy prekonáte prekážky, niekedy nie… Vieme, aká je situácia s nepriaznivosťou zranení, ale nemožno len plakať, treba ísť ďalej,“ uviedol Conte pre Sky.

V súboji dvoch tímov z popredných priečok medzi AS Rím a AC Miláno sa zrodila remíza 1:1. Obaja súperi tak stratili ďalšie dva body na vedúci Inter, ktorý zdolal Pisu hladko 6:2.

Tréner AS Rím vyzdvihol silnú defenzívu svojho mužstva proti silnému súperovi. „Tabuľka hovorí, že AC Miláno je druhý najlepší tím v krajine, ale z tohto zápasu vychádzame silnejší, než sme pred ním boli,“ uviedol Gian Piero Gasperini.

