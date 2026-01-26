Juventus Turín spravil škrt plánom Lobotkovho Neapola na obhajobu titulu, AC Miláno stráca na Inter už päť bodov - VIDEO

V talianskej futbalovej Serie A spravil Juventus Turín výrazný škrt cez rozpočet úradujúceho majstra SSC Neapol. „Stará dáma“ totiž doma zdolala tím spod Vezuvu hladko 3:0. A pre zverencov trénera Antonia Conteho to znamená, že za lídrom tabuľky Interom Miláno zaostávajú už o deväť bodov. Inter naďalej uniká konkurencii.
CR7 opäť porazil Juventus. Súd potvrdil, že Ronaldo má dostať takmer 10 miliónov eur
Neapol klesol na 4. priečku hodnotenia o skóre za AS Rím, pred Juventusom má náskok už len jedného bodu. Šieste Como je o dva body za Juve.
„Hrali sme naozaj dobre a bavili sme sa. Dnes sme boli skvelí. Bavili sme sa na trávniku i s našimi fanúšikmi, dúfajme, že to takto pôjde ďalej,“ povedal Kenan Yildiz pre DAZN.
McTominay drží obhajcu titulu v Serie A so špicou tabuľky - VIDEO
Kouč Conte sa teraz sústredí na stredajší domáci zápas Ligy majstrov proti FC Chelsea, ktorý bude kľúčový pre zotrvanie jeho zverencov v prestížnej milionárskej súťaži.
„Chlapcov nemôžem kritizovať, dali do toho všetko. Niekedy prekonáte prekážky, niekedy nie… Vieme, aká je situácia s nepriaznivosťou zranení, ale nemožno len plakať, treba ísť ďalej,“ uviedol Conte pre Sky.
Juventus Turín sa vrátil na štvrté miesto tabuľky Serie A, atakujú ho AS Rím aj Como
V súboji dvoch tímov z popredných priečok medzi AS Rím a AC Miláno sa zrodila remíza 1:1. Obaja súperi tak stratili ďalšie dva body na vedúci Inter, ktorý zdolal Pisu hladko 6:2.
Tréner AS Rím vyzdvihol silnú defenzívu svojho mužstva proti silnému súperovi. „Tabuľka hovorí, že AC Miláno je druhý najlepší tím v krajine, ale z tohto zápasu vychádzame silnejší, než sme pred ním boli,“ uviedol Gian Piero Gasperini.