Thomas Müller po 25 rokoch odchádza z Bayernu, klub mu neponúkol nový kontrakt

Nemecký futbalista a hrajúca legenda Bayernu Mníchov Thomas Müller potvrdil, že klub mu neponúkne novú zmluvu, čím sa jeho 25-ročná anabáza v tejto organizácii skončí v závere aktuálnej sezóny 2024/2025.

Tridsaťpäťročný hráč, ktorý má kontrakt s Bayernom do 30. júna, na sociálnych sieťach uviedol, že v Mníchove končí z rozhodnutia klubu. „Nie je to to, čo by som si prial,“ vyhlásil.

Výnimočné spojenie

Majster sveta z roku 2014 vyjadril nespokojnosť s tým, že sa situácia ohľadne jeho zmluvy prepierala verejne, ale podotkol, že z mnohých strán cítil ocenenie za všetko, čo počas rokov odovzdal v prospech Bayernu. „Výnimočné spojenie s klubom a našimi fantastickými fanúšikmi tu zostane navždy,“ poznamenal Müller.

Rodák z mestečka Weilheim in Oberbayern na juhu Bavorska prešiel juniorským systémom Bayernu a s mužstvom „Die Roten“ vyhral dvakrát Ligu majstrov a získal tiež 12 titulov v I. bundeslige.

V posledných týždňoch pôsobenia v Mníchove sa sústredí na získanie 13. bundesligovej trofeje a postup do finále LM, ktoré sa v tejto sezóne koná práve na štadióne Bayernu.

Najviac zápasov za Bayern

Mníchovský klub vo vyhlásení uviedol, že Müllerovi zorganizuje rozlúčkový zápas. Skonštatoval tiež, že hráč sa v závere sezóny predstaví na majstrovstvách sveta klubov v USA, ktoré sa konajú od 14. júna do 13. júla.

Müller prišiel do klubu ako 10-ročný a v A-mužstve debutoval pod vedením trénera Jürgena Klinsmanna v roku 2008. Za Bayern odohral 743 súťažných zápasov, čo je najviac v histórii klubu. Zaznamenal 247 gólov a 273 asistencií.

Hoci Müller neprezradil, kde bude hrať v budúcej sezóne, nemecké médiá špekulujú o možnom presune do zámorskej Major League Soccer (MLS).