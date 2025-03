Tetovanie šéfa Pentagonu môže moslimský svet chápať ako islamofóbiu

Americký minister obrany Pete Hegseth vyvolal kontroverziu, keď ukázal svoje tetovanie, o ktorom sa doteraz nevedelo. Tetovanie odhalil počas stredajšej návštevy vojenskej základne Pearl Harbor-Hickam v štáte Havaj. Na sieti X zverejnil fotografie, na ktorých cvičí s vojakmi. Ukázalo sa, že na vnútornej strane pravej ruky má vytetované arabské slovo káfir – v preklade znamená „neveriaci“. Nové tetovanie viedlo k jeho obvineniam na sociálnych sieťach z islamofóbie. Informuje o tom web The Mirror.

Pete Hegseth má na tele niekoľko tetovaní, ktoré demonštrujú jeho silnú kresťanskú vieru. Ide napríklad o latinskú frázu Deus Vult (Boh to tak chce) a Jeruzalemský kríž na hrudi.

Nerdeen Kiswani, propalestínsky aktivista, uviedol: „Hegseth si práve nechal vytetovať káfir … Nie je to len osobná voľba, je to jasný symbol islamofóbie od muža, ktorý dohliada na vojny USA.“