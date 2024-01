Tesco už po štvrtýkrát patrí medzi Najzamestnávateľov roka!

Tesco na Slovensku už viac ako 27 rokov vytvára skvelé miesto na prácu. V prestížnej nezávislej ankete Najzamestnávateľ za rok 2023 sa Tesco opäť umiestnilo medzi trojicou najlepších zamestnávateľov spomedzi 24 nominovaných spoločností v kategórii Obchod a služby a získalo 2. miesto. Už štvrtýkrát po sebe reťazec potvrdil, že mu záleží na vytváraní tých najlepších podmienok na prácu pre kolegyne a kolegov, a rovnako to vníma aj široká verejnosť.

„Veľmi si vážime výborné umiestnenie na 2. mieste v ankete Najzamestnávateľ a ďakujeme za každý hlas pre Tesco. Je to ocenenie našej doterajšej práce, ako aj záväzok starať sa o našich kolegov a kolegyne najlepšie, ako vieme, a to nielen férovou mzdou či širokou škálou benefitov, ale najmä budovaním otvorenej a priateľskej kultúry, v ktorej je každý vítaný. Podporujeme rozmanitosť a záleží nám na tom, aby každý mohol byť sám sebou a mohol naplno rozvíjať svoj potenciál. Kultúra inklúzie je neoddeliteľnou súčasťou našej značky a našich hodnôt: k ľuďom sa správame tak, ako chcú, aby sme sa k nim správali,“ vysvetľuje Renáta Vozárová, personálna manažérka Tesca na Slovensku (na fotografii nižšie vľavo).

Foto: Tesco

Tesco svojim kolegom a kolegyniam ponúka komplexný balík atraktívnych benefitov, ktoré pripravuje na mieru podľa zamestnaneckých prieskumov. V tomto roku všetci získajú nárok na príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie (III. pilier). V októbri minulého roka spoločnosť predstavila unikátne benefity s názvom Životná rovnováha na prvom mieste, ktoré prispievajú k duševnej, fyzickej a finančnej pohode kolegýň a kolegov. Mimoriadnymi benefitmi na trhu sú stále rodinné benefity či možnosti flexibilnej práce. Samozrejmosťou je pravidelné zvyšovanie platov, od marca 2024 si kolegyne a kolegovia v obchodoch a distribučných centrách prilepšia v priemere o 10 %.

Diverzita, inklúzia a rovnosť v praxi

Kľúčovým pre spokojnosť kolegov je vytváranie podmienok na rozvoj talentov. Dlhodobá kontinuálna podpora rozvoja kolegov a kolegýň priniesla Tescu napríklad viac žien pôsobiacich vo vedúcich pozíciách. Približne o 9 % viac kolegýň zastáva pozície vedúcich predajní vo veľkých formátoch obchodov – hypermarketoch v porovnaní s rokom 2022.

Aj vďaka otvorenému prístupu, vzdelávaniu a podpore rozmanitosti našli v Tescu uplatnenie kolegovia a kolegyne so zdravotným znevýhodnením či z marginalizovaných rómskych komunít. „V Tescu je každý vítaný nie je len slogan, ale aj reálne riešenia, aby každá kolegyňa aj kolega mohli rozvíjať svoj potenciál bez obmedzení. Tesco je rozmanitým a inkluzívnym miestom na prácu, kde je naozaj každý vítaný. Dávame príležitosť napríklad ľuďom so zdravotným znevýhodnením i ľuďom z marginalizovaných skupín z rómskeho prostredia. Práve pre nich je možnosť nájsť si prácu u stabilného a jedného z najväčších súkromných zamestnávateľov, akým je Tesco, príležitosť na zlepšenie kvality svojho života. Som presvedčená, že našimi reálnymi krokmi v oblasti diverzity a inklúzie dokážeme inšpirovať aj ďalších zamestnávateľov na Slovensku,“ dodáva Renáta Vozárová, personálna riaditeľka Tesca na Slovensku.

Za dlhoročný inkluzívny prístup v tejto oblasti získala spoločnosť v minulosti niekoľko prestížnych ocenení, medzi ktoré patrí Roma Spirit a Zodpovedná veľká firma a Výnimočný zamestnávateľ v rámci cien Via Bona Slovakia.

Rovnako sa spoločnosť zapája do iniciatív a programov, ktorých cieľom je zlepšenie uplatnenia znevýhodnených ľudí na trhu práce. Je súčasťou národného projektu Sme si rovní a programu Profesia Lab. V spolupráci s organizáciou ALTERNATÍVA poskytuje tranzitný program Zo školy do života, ktorý pomáha mladým ľuďom so znevýhodnením úspešne zvládnuť prechod zo školy do pracovného a osobného života.

Viac informácií nájdete v Správe o napĺňaní stratégie v oblasti diverzity, rovnosti a inklúzie za rok 2023.

